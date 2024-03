Michele Zarrillo 2024: età, dove e quando è nato, moglie, figli, Instagram, Sanremo, biografia e carriera

Michele Zarrillo, uno dei cantautori più stimati e amati del panorama musicale italiano, si è distinto nel corso degli anni per la sua capacità di toccare le corde del cuore del pubblico con melodie indimenticabili e testi profondi. Dalla sua vittoria a Sanremo nel 1987 nella categoria Nuove Proposte fino ad oggi, Zarrillo ha venduto oltre 2 milioni di dischi, consolidando la sua posizione come artista di spicco nel settore. La sua biografia, la carriera artistica, e gli aspetti più intimi della sua vita privata, ci raccontano di un uomo che ha dedicato la sua esistenza alla musica.





Dove e quando è nato, età, biografia di Michele Zarrillo

Nato il 13 giugno 1957, nel cuore di Roma, Michele Zarrillo ha compiuto 66 anni. La sua passione per la musica si manifesta sin dalla giovane età, partecipando inizialmente a progetti di genere progressive con gruppi come i Semiramis e Il Rovescio della Medaglia. Queste prime esperienze, improntate sull’esplorazione sonora e sulla sperimentazione, hanno gettato le basi per la successiva carriera solista di Zarrillo, che decide poi di adottare un approccio più pop, utilizzando inizialmente il nome d’arte Andrea Zarrillo.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

Nella sua vita privata, Michele Zarrillo è padre di tre figli: Valentina, frutto di una relazione precedente, e Luca e Alice, nati dal suo amore con Anna Rita Cuparo, anch’essa musicista e sua compagna di vita da numerosi anni. Dopo un lungo percorso insieme, Michele e Anna Rita hanno deciso di sposarsi nel 2020, unendo ancora di più le loro vite. Attraverso il suo profilo Instagram, michelezarrilloofficial, il cantante condivide principalmente momenti legati alla sua attività professionale, permettendo ai fan di seguirlo anche al di fuori dei palchi e degli studi di registrazione.

La carriera di Michele Zarrillo

La svolta nella carriera di Michele Zarrillo arriva nel 1979, quando decide di abbandonare il nome d’arte e si afferma vincendo il Festival di Castrocaro con il brano “Indietro no”. Questo successo gli apre le porte a collaborazioni con artisti del calibro di Renato Zero, Roberto Vecchioni e Ornella Vanoni. Il suo debutto al Festival di Sanremo avviene nel 1981, e l’anno successivo presenta “Una rosa blu”, brano che, nonostante un successo inizialmente timido, diventerà uno dei suoi cavalli di battaglia negli anni a venire. Il trionfo a Sanremo nel 1987 con “La notte dei pensieri” segna definitivamente il suo ingresso nell’olimpo dei grandi cantautori italiani.

Nel corso della sua carriera, Michele Zarrillo ha dato vita a 10 album in studio, l’ultimo dei quali, “Vivere e rinascere”, è stato pubblicato nel 2017. Questo album include il brano “Mani nella mani”, con cui Zarrillo ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, dimostrando come, anche a distanza di decenni, il suo talento e la sua passione per la musica rimangano inalterati. La sua storia è quella di un artista che, attraverso alti e bassi, ha saputo mantenere fede alla sua arte, diventando un punto di riferimento nella musica italiana.