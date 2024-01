La comunità di Teggiano, nel Salernitano, è stata scossa da un tragico avvenimento. Don Donato Romano, rispettato parroco della Cattedrale di Teggiano, è deceduto all’età di soli 49 anni, pochi istanti dopo aver celebrato la sua prima messa dell’anno. La notizia della sua morte ha colpito i fedeli e la comunità religiosa, lasciando tutti sgomenti.

La vita di Don Donato Romano è stata dedicata interamente al servizio religioso. Oltre a servire come parroco a Teggiano, aveva svolto incarichi importanti come parroco ad Aquara e Montesano sulla Marcellano, oltre a essere stato cappellano presso l’ospedale Luigi Curto di Polla. La sua passione e dedizione per la chiesa e la sua comunità erano evidenti a tutti coloro che lo conoscevano.

Il primo gennaio scorso, dopo aver celebrato la messa per il nuovo anno, Don Donato Romano si è diretto nella sagrestia della chiesa. Purtroppo, qui ha subito un malore improvviso e si è accasciato a terra, privo di sensi. I fedeli presenti si sono subito resi conto dell’accaduto e hanno chiamato i soccorsi.





Un Addio Prematuro

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare per Don Donato Romano. Il parroco è stato dichiarato morto sul posto, gettando nella tristezza e nella disperazione la comunità che lui aveva servito con tanto impegno e dedizione. Amici e fedeli hanno espresso il loro cordoglio e affetto per l’amato parroco, ricordandolo con affetto e gratitudine.

La parrocchia San Nicola di Bari ha voluto commemorare Don Donato Romano con un toccante messaggio di cordoglio sui suoi profili social. “Il Vescovo P. Antonio De Luca, insieme a tutta la comunità diocesana, unitamente ai suoi familiari, annunciano che è tornato alla Casa del Padre Don Donato Romano, Parroco della Chiesa Cattedrale di Teggiano. La Santa Madre di Dio e custode dei sacerdoti, l’accolga tra le sue braccia”, si legge nel messaggio, sottolineando la perdita di un uomo di fede e dedizione.