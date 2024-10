Difensore del Panathinaikos George Baldock trovato morto nella sua piscina

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di George Baldock. Il difensore del Panathinaikos è stato trovato senza vita nella piscina della sua casa a Glyfada, nel sud di Atene. Le cause della morte sono ancora da chiarire. La Federazione greca ha dichiarato che tutta la famiglia calcistica della Super League esprime profondo dolore per la prematura perdita di Baldock e porge le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.





Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia causato la morte del giocatore. Baldock, 31 anni e di origine britannica, si era trasferito la scorsa estate al Panathinaikos dopo aver lasciato lo Sheffield United, dove aveva giocato più di 200 partite in 7 anni, inclusi 3 anni in Premier League. Dal 2022 aveva indossato 12 volte la maglia della Grecia ma non era stato convocato per la partita di giovedì contro l’Inghilterra valida per la Nations League.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il proprietario della villa in cui viveva Baldock ha trovato il suo corpo. La moglie del calciatore, non trovandolo in Grecia, si è preoccupata e ha allertato il proprietario dopo aver cercato di contattarlo senza successo durante il giorno. La signora Baldock ha chiesto all’uomo di andare a casa per vedere cosa stesse succedendo.

Dopo la chiamata della donna, il proprietario, non avendo ricevuto risposta da Baldock, è entrato nella villa e lo ha trovato nell’acqua della piscina. Sono intervenuti i soccorsi, ma per Baldock non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno ora lavorando per capire cosa sia successo. Nel frattempo, la Grecia ha chiesto ufficialmente alla UEFA di poter giocare le prossime due gare di Nations League con il lutto al braccio.