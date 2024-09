Dimissioni di Lina Souloukou: caos a Roma dopo l’esonero di De Rossi

La Roma ha ufficializzato le dimissioni di Lina Souloukou come CEO del club, un evento che segue un periodo turbolento segnato dall’esonero di Daniele De Rossi. Questa decisione ha innescato un severo caos all’interno della tifoseria, portando la manager a ricevere protezione dopo le minacce ricevute, durate già da due giorni.





Negli ultimi giorni, Lina Souloukou è stata al centro dell’attenzione per le reazioni negative dei tifosi dopo la rimozione di De Rossi, ragione che ha condotto all’accusa di essere l’artefice di una scelta che molti considerano sbagliata. L’avvocato greco ha trovata questa situazione insostenibile, con il dispositivo di scorta attivato a causa delle crescenti tensioni tra i supporter, che l’hanno accusata di essere l’unica colpevole della controversia.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, la protezione era attiva da 48 ore, tempo durante il quale striscioni e manifestazioni di protesta erano emersi in diverse zone della capitale, rivolti sia contro la società che contro Souloukou. Ancor più allarmante, i suoi figli, di 3 e 8 anni, sono stati messi sotto scorta per garantirne la sicurezza durante il tragitto verso le rispettive scuole.

La situazione si presentava estremamente delicata, eppure Souloukou ha scelto di restare in silenzio riguardo alle vicende legate all’ex allenatore, evitando di commentare gli sviluppi. Tuttavia, la crescente pressione e le minacce ricevute dai tifosi sono state decisive per la sua scelta di abbandonare l’incarico. La Roma ha comunicato la notizia delle sue dimissioni attraverso i suoi canali ufficiali, esprimendo gratitudine per “la sua dedizione in un periodo particolarmente critico” e augurandole il meglio per i suoi futuri progetti professionali.

Il tumulto era scoppiato immediatamente dopo che la notizia dell’esonero di De Rossi era stata annunciata, decisione controversa che ha suscitato forti proteste tra i fan giallorossi. Nella sede sportiva di Trigoria, si vociferava che il legame tra Souloukou e De Rossi fosse compromesso, un fattore che ha contribuito a una rottura irreversibile. Negli ultimi giorni, la situazione è degenerata, culminando in una contestazione durissima nei suoi confronti che le ha fatto prendere la scelta dolorosa di dimettersi. La città di Roma ora si trova a fronteggiare le conseguenze di una crisi che coinvolge non solo la società, ma anche l’intera comunità di tifosi che si sente tradita da una gestione che ha portato a questo epilogo inaspettato.