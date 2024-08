Djokovic leggendario vince l’oro alle Olimpiadi dopo una finale epica con Alcaraz poi piange a dirotto

Djokovic batte 7-6 7-6 Alcaraz nella finale e vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Djokovic conquista l’unico titolo che gli mancava. Argento per lo spagnolo, bronzo per Musetti.





Novak Djokovic ha vinto il torneo olimpico di tennis delle Olimpiadi 2024. Al termine di una partita spettacolare ha sconfitto in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 7-6. Oro per Djokovic, argento ad Alcaraz e bronzo per Musetti. Il tennista serbo ha conquistato l’unico titolo che gli mancava e dopo aver chiuso il match è scoppiato a piangere. Ha pianto a lungo, pure quando ha scalato gli spalti per festeggiare con famiglia e staff.

Una finale bellissima, durata a lungo. Era prevedibile con due giocatori quasi perfetti. Pochi errori, colpi spettacolari. Djokovic e Alcaraz hanno servito come sull’erba: nessun break nel primo e secondo set. Nel primo set Alcaraz ha avuto altre occasioni, cinque palle break sul 4-4, ma Djokovic le ha annullate tutte. Nel tie-break, dopo il cambio di campo, Djokovic ha preso il mini-break e ha chiuso 7-3.

Nel secondo set Djokovic ha avuto più chance. Alcaraz si è difeso bene. Djokovic ha concesso poco. Gli spettatori tifano per entrambi, desiderando che la partita continui. Djokovic si infuria con l’arbitro. Alcaraz mostra la sua sportività sul finire della seconda partita, ancora 6-6 e altro tie-break.

Con un diritto ai limiti dell’impossibile Djokovic prende il mini-break, poi vince un punto lungo ed è 2-0. Alcaraz reagisce e fa 2-2. Ma Djokovic indossa la medaglia d’oro vincendo altri punti incredibili. Finisce 7-2. Alcaraz lo abbraccia sportivamente. Djokovic piange di gioia, ha vinto tutto. Lacrime di un’intera carriera. Straordinario Novak, che ha vinto anche la medaglia d’oro olimpica.