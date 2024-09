Domani 2 settembre inizia “Affari Tuoi” con Stefano De Martino: quali sono le novità nel gioco dei pacchi?

Da domani sera ore 20.40 su Rai1, Stefano De Martino guiderà il celebre game show “Affari Tuoi”, ricco di novità e un tocco vintage per gli spettatori.





A partire da domani, venerdì 2 settembre, “Affari Tuoi” torna in onda su Rai1 alle ore 20.40, subito dopo il Tg1 delle 20. Questa edizione, alla conduzione di Stefano De Martino, ex ballerino di successo lanciato dal noto programma “Amici di Maria De Filippi”, promette di riportare il programma a uno stile nostalgico e affascinante. La nuova stagione, che è giunta all’ottava edizione, prevede ben 234 puntate e due show speciali: uno dedicato alla maratona Telethon e l’altro legato alla Lotteria Italia del 6 gennaio.

Tra le principali novità, spiccano il ritorno dei pacchi azzurri, contraddistinti da spago e ceralacca, mentre, durante la direzione di Amadeus, erano stati sostituiti da pacchi blu elettrico con una chiusura moderna. Un altro elemento di spicco sarà il telefono rosso con rotella, sostituto del contemporaneo smartphone, per dialogare con il Dottore, che non mancherà di tentare i concorrenti con offerte e possibilità di cambi.

In questa edizione, il destino dei concorrenti sarà determinato anche dalle carte offerte al giocatore, celate in un mazzo, che nasconderanno due opzioni da scegliere. L’atmosfera sarà completata da una scenografia retro con la scritta gialla del programma, rievocando il fascino del passato. Nonostante queste novità visive e di interazione, il format generale rimarrà in linea con le tradizioni del programma: i partecipanti saranno affiancati da amici o familiari e il montepremi starà fissato a una cifra straordinaria di 300 mila euro.

Inoltre, rimarrà confermato il gioco finale della “regione fortunata”, che offrirà un’ulteriore possibilità di vincita a coloro che non hanno avuto fortuna durante l’intera puntata. I partecipanti potranno contare sulla fortuna e sulle proprie storie personali, che sono sempre state un elemento chiave del programma.

La conduzione di De Martino su Rai1 rappresenta un importante passo nella sua carriera, avviandosi a diventare un volto riconosciuto anche sulla rete ammiraglia, dopo aver già conquistato il pubblico con “Stasera tutto è possibile” su Rai2 dal 2019. Il suo stile fresco e la capacità di coinvolgere il pubblico sono state elementi essenziali del suo successo, e ci si aspetta che questa nuova avventura possa amplificare la sua popolarità.

Nel corso degli anni, il game show ha visto la partecipazione di vari conduttori noti, tra cui Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti, Carlo Conti, e, più recentemente, Amadeus. Ognuno di questi artisti ha lasciato il proprio segno nel programma, contribuendo a creare un legame speciale con il pubblico.

Con l’arrivo di Stefano De Martino, il pubblico può attendere un mix di novità, tradizioni, e un’atmosfera coinvolgente che farà di “Affari Tuoi” uno dei programmi più attesi della stagione televisiva. Da domani, l’appuntamento è in prima serata per una nuova emozionante avventura nel mondo dei pacchi!