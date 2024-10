Domani si svolgeranno i funerali di Emanuele Tufano, il quindicenne deceduto in seguito a una sparatoria a Napoli

Domani, 31 ottobre, si terranno al Rione Sanità i funerali di Emanuele Tufano, il 15enne tragicamente ucciso a Napoli il 24 ottobre scorso.

Le esequie di Emanuele Tufano avranno inizio domani pomeriggio alle ore 16, presso il quartiere del Rione Sanità, in cui il giovane risiedeva. La celebrazione funebre avverrà in un contesto di relativo ordine pubblico, poiché la Questura di Napoli non ha segnalato restrizioni o problematiche per lo svolgimento di questa cerimonia, dopo l’autopsia che ha chiarito le cause del decesso del ragazzo. Dalla reportistica di Fanpage.it, non sono emerse misure straordinarie di sicurezza, permettendo così che i funerali si svolgano in forma pubblica.





Emanuele Tufano: La tragica morte del giovane e le indagini in corso

La sparatoria che ha portato alla morte di Emanuele Tufano si è scatenata tra bande giovanili, evidentemente colpendo un innocente. L’autopsia ha accertato che il giovane è deceduto per il colpo di un proiettile alla schiena. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura partenopea, sono attualmente nel vivo. Le autorità stanno lavorando a stretto contatto con la Procura ordinaria e quella per i Minori per comprendere appieno le dinamiche di questo grave episodio.

Secondo le informazioni raccolte, il 15enne è rimasto coinvolto in una violenta sparatoria che ha opposto gruppi di ragazzi del Rione Sanità e di piazza Mercato, area in cui Tufano ha trovato la morte. Al momento, risultano essere indagati due minorenni, un ragazzo di 15 anni e uno di 17, entrambi legati al gruppo di piazza Mercato. Tuttavia, le accuse attualmente formulate contro di loro non comprendono l’omicidio, ma riguardano esclusivamente il possesso e l’uso di armi.

L’attenzione della comunità di Napoli è alta, mentre si cercano risposte a un evento che ha scosso profondamente la città. Si auspica, attraverso il continuativo lavoro investigativo, di portare a galla tutti i particolari che hanno contributo a questa tragedia. Le autorità restano vigili nel monitorare la situazione, assicurando che simili episodi non possano ripetersi e che giustizia venga fatta per Emanuele Tufano.