Dona un rene a un estraneo e permette una catena di tre trapianti: “Un atto di riconoscenza per la vita”

Un evento straordinario ha avuto luogo a Padova nei giorni scorsi, dove un uomo ha scelto di donare uno dei suoi reni a un paziente sconosciuto in lista d’attesa. Questo atto di altruismo, definito “donazione samaritana”, ha permesso di realizzare tre trapianti simultanei in diverse città italiane: L’Aquila, Bologna e la stessa Padova. La complessa operazione ha richiesto il coordinamento di numerosi professionisti e un’organizzazione impeccabile per garantire il successo dell’intervento.





La donazione è stata effettuata nell’ambito del programma nazionale per i trapianti, gestito dal Centro Nazionale Trapianti. Per il trasporto dell’organo, è stato necessario l’intervento della polizia stradale, che ha percorso oltre 1.000 chilometri in poche ore, consentendo così la consegna tempestiva del rene ai centri trapianto coinvolti. L’intera operazione ha visto la partecipazione di oltre cento operatori sanitari, tra medici, infermieri, psicologi, biologi e personale dei coordinamenti regionali delle regioni Veneto, Abruzzo ed Emilia-Romagna.

Ciò che rende questa storia particolarmente significativa è la motivazione del donatore. L’uomo, in perfette condizioni di salute, ha scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico non per aiutare un familiare o un amico, ma per offrire una possibilità di vita a uno sconosciuto. Un gesto privo di qualsiasi interesse personale, compiuto in modo anonimo e gratuito. “Il motivo profondo del mio gesto sta nella riconoscenza e nella gratitudine che ho verso la vita, con la V maiuscola: ho ricevuto amicizia, amore e soddisfazioni professionali, e quindi mi sono chiesto cosa potessi fare io per gli altri”, ha dichiarato il donatore.

L’uomo ha spiegato di aver scoperto la possibilità di donare un rene da vivente senza avere un destinatario specifico. “Sono un credente e per me questa è stata una grande opportunità, scegliere di donare è una scelta di fiducia e costa poco”, ha aggiunto. Il suo gesto ha innescato una “catena virtuosa” che ha portato alla realizzazione di tre trapianti in contemporanea. “A me è spettato l’onore di dare il calcio d’inizio, ma abbiamo giocato in tanti: possiamo dire che è stata una bella vittoria, un secco 3-0”, ha concluso con entusiasmo.

Dal 2015, in Italia, sono stati effettuati 29 trapianti grazie a donazioni samaritane come questa. Tuttavia, si tratta di eventi rari: solo nove casi sono stati registrati da quando il Centro Nazionale Trapianti ha avviato questo programma. L’ultima donazione di questo tipo risaliva a oltre cinque anni e mezzo fa. Le nove donazioni complessive hanno generato catene di trapianti che hanno coinvolto 21 coppie tra donatori e riceventi.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato straordinario. “Una donazione d’organo ‘samaritana’ è un concatenarsi virtuoso di generosità, scienza, preparazione clinica e perfetto sincronismo tra più centri trapianto. Una notizia come quella di oggi non si riceveva dal 2019, e per questo è da festeggiare con gioia e orgoglio”, ha dichiarato. Zaia ha poi elogiato il lavoro del Centro Trapianti Rene e Pancreas dell’Azienda Ospedale Università di Padova, dove il donatore si è rivolto per compiere il suo gesto altruistico. “Complimenti ai clinici padovani e a quelli di Bologna e L’Aquila, che hanno composto il trio salvavita”, ha aggiunto.

La complessità dell’operazione è stata resa possibile grazie a un’organizzazione impeccabile e alla collaborazione tra i vari centri coinvolti. Il coordinamento tra le strutture sanitarie e le autorità competenti ha permesso di superare le sfide logistiche legate al trasporto dell’organo. Le vetture della polizia stradale hanno giocato un ruolo fondamentale nel garantire che il rene arrivasse nei tempi previsti ai centri trapianto di Bologna, L’Aquila e Padova.