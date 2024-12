Donna rimane appesa a testa in giù tra due rocce per recuperare il suo iPhone

Una donna si è trovata in una situazione precaria dopo aver tentato di recuperare il suo iPhone caduto in una profonda fessura, rimanendo intrappolata a testa in giù tra due enormi rocce.

L’insolito incidente è avvenuto all’inizio di questo mese nella Hunter Valley del Nuovo Galles del Sud, in Australia, provocando un drammatico salvataggio che i paramedici hanno descritto come qualcosa che non avevano “mai incontrato” prima.





La donna stava facendo un’escursione quando ha fatto cadere il telefono in un buco profondo tre metri tra grandi massi. Nel tentativo di recuperarlo, è caduta a testa in giù nello stretto spazio, rimanendo appesa per le caviglie senza modo di tirarsi fuori. Impossibilitata a muoversi e senza ricezione telefonica per chiedere aiuto, i suoi amici hanno faticato a raggiungere i servizi di emergenza, noti in Australia come “triple zero”.

Dopo aver trascorso un’ora appesa a testa in giù per le caviglie, i paramedici del Nuovo Galles del Sud sono stati finalmente allertati e si sono precipitati sul posto. Tuttavia, l’operazione di salvataggio non è stata affatto semplice.

I servizi di emergenza hanno dovuto costruire un telaio di legno stabile e rimuovere con attenzione diversi massi pesanti – ciascuno del peso di oltre 500 chilogrammi – per evitare che le rocce circostanti crollassero sulla donna intrappolata.

Una volta stabilizzata l’area, i soccorritori hanno impiegato più di un’ora per manovrarla attraverso una stretta curva a “S” nella formazione rocciosa per liberarla. Peter Watts, paramedico specializzato in salvataggio del NSW Ambulance, ha dichiarato: “Nei miei 10 anni come paramedico di salvataggio, non avevo mai incontrato un lavoro come questo. È stato impegnativo ma incredibilmente gratificante.

Ogni agenzia aveva un ruolo e abbiamo lavorato tutti incredibilmente bene insieme per ottenere un buon risultato per la paziente.” In totale, la missione di salvataggio è durata oltre sette ore. Sorprendentemente, la donna è scampata con solo lividi e graffi, un esito fortunato data la situazione pericolosa in cui si era trovata. Tuttavia, il suo iPhone non è stato recuperato.

Dopo il salvataggio, molti si sono rivolti ai social media per elogiare i paramedici e le squadre di emergenza per i loro sforzi. Un utente di Facebook ha scritto: “Ben fatto a tutti i coinvolti, sono così contento che sia al sicuro e illesa.” Un altro ha commentato: “Oh mio Dio. La giovane donna è così fortunata che siate riusciti a tirarla fuori.

Spero che abbia comprato un biglietto della lotteria e condivida le vincite con tutti voi.” Una terza persona ha aggiunto: “Che sforzo potente e fantastico e dimostrazione di vero lavoro di squadra. Grazie per il vostro servizio alla comunità.” Nonostante la prova, la donna se n’è andata con la sua vita e una lezione imparata, anche se il suo telefono rimane perso in profondità tra le rocce.