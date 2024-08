Donna si sente male in spiaggia: salvata da un’infermiera di 25 anni

Una giovane infermiera di 25 anni, originaria della provincia di Brescia, ha compiuto un gesto eroico salvando la vita a una 75enne in difficoltà. L’incidente è avvenuto su una spiaggia della Liguria, dove la donna anziana ha subito un arresto cardiaco, ma grazie all’intervento tempestivo della giovane professionista, è stata soccorsa in tempo.





L’intervento provvidenziale in spiaggia

L’episodio drammatico si è consumato a Bocca di Magra, un noto lido ligure, dove la 75enne si trovava in vacanza con la donna di 91 anni di cui si prende cura come badante. Improvvisamente, l’anziana ha perso i sensi, accasciandosi a terra. Tra la folla di bagnanti, c’era anche Alice Amadei, la giovane infermiera. “Ho sentito la gente urlare: ‘Una donna sta male!’ e sono corsa a vedere”, ha raccontato Alice al Giornale di Brescia. Alla vista della signora priva di sensi, il suo istinto di professionalità è scattato immediatamente.

Alice, che lavora nel reparto di Cardiologia della Poliambulanza a Brescia, si è subito accorta che la situazione era grave. Anche se i bagnini presenti inizialmente pensavano si trattasse di un colpo di sole, l’infermiera ha reputato invece che fosse un arresto cardiaco. “Nello stesso momento sono arrivati due giovanissimi bagnini, i quali hanno detto che si trattava di un colpo di sole. Siccome di questi casi ne ho visti più d’uno, ho ribattuto che non era un colpo di sole, ma un arresto cardiocircolatorio”, ha spiegato.

La determinazione di salvare una vita

Resasi conto della gravità della situazione, Alice ha immediatamente richiesto un defibrillatore. Nonostante le indicazioni ricevute sul posto riguardo alla sua disponibilità, si è accorta che il dispositivo si trovava in un altro punto della spiaggia. “Visto che in queste circostanze la differenza tra la vita e la morte è questione di secondi, ho iniziato a praticare il massaggio cardiaco”, ha raccontato l’infermiera con determinazione.

Il suo gesto tempestivo ha fatto la differenza in questo frangente critico. Poco dopo, un medico, anch’egli in ferie, è giunto sul luogo e ha unito le forze con Alice. “Insieme abbiamo fatto le procedure previste dal protocollo e siamo riusciti a far riprendere i sensi alla donna”, ha spiegato. L’arrivo dell’ambulanza ha potuto avvenire successivamente, con i paramedici che hanno trasportato la 75enne all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

La donna è fuori pericolo

Grazie all’azione rapida e professionale di Alice e del medico, la signora anziana è stata salvata e, fortunatamente, le sue condizioni sono migliorate. Ora è considerata fuori pericolo, un risultato che è la testimonianza della preparazione e del coraggio di chi è pronto a intervenire in situazioni critiche, anche in vacanza.

Questo evento sottolinea l’importanza della formazione e della prontezza nel rispondere a emergenze medico-sanitarie, anche nei luoghi più inattesi. I due soccorritori hanno dimostrato come la formazione e l’intuizione possano salvare vite umane, ricordando a tutti noi che, anche in un contesto di svago, la responsabilità e l’umanità possono fare la differenza.