Donna sposa il figlio adottivo di 22 anni dopo averlo cresciuto dall’età di 14

Una madre russa ha sposato il figlio adottivo che ha cresciuto da quando era un adolescente di soli 14 anni. Aisylu Chizhevskaya Mingalim, 53 anni, del Tatarstan, Russia, ha scioccato gli esperti di assistenza all’infanzia sposando Daniel Chizhevsky, 22 anni. La coppia si è incontrata per la prima volta quando Daniel aveva solo 13 anni e Aisylu era un’insegnante di musica nell’orfanotrofio dove lui viveva.





Dopo aver adottato Daniel e averlo cresciuto dall’età di 14 anni, Aisylu lo ha sposato otto anni dopo. Questa decisione ha portato le autorità a rimuovere gli altri figli adottivi dalle sue cure.

“La nostra relazione è perfetta. Non possiamo vivere l’uno senza l’altra. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda”, ha dichiarato in un’intervista a un media locale.

La settimana scorsa, Aisylu e il figlio adottivo si sono sposati in un ristorante di Kazan. In seguito, i funzionari dell’assistenza all’infanzia le hanno tolto gli altri cinque figli adottivi, un ragazzo e quattro ragazze. Aisylu ha condannato questa decisione, poiché i bambini sono stati collocati in case di cura o restituiti alle loro famiglie biologiche.

L’ex insegnante di canto vuole riavere i suoi figli in modo che possano trasferirsi tutti insieme a Mosca, incluso Daniel, che ora è il loro fratello adottivo e patrigno. Pensa che avranno più libertà vivendo nella capitale russa. Si dice che Aisylu abbia un figlio biologico da un precedente matrimonio, anche se si sa poco di lui. Ha iniziato ad adottare bambini dopo aver incontrato orfani mentre era coinvolta in un progetto cinematografico con una stazione televisiva del Tatarstan.

L’anno scorso, Marina Balmasheva, 38 anni, dalla Russia, ha condiviso di essere in attesa del suo secondo figlio con il figliastro diventato marito, Vladimir “Vova” Shavyrin, ora 24enne. Marina, che conosce Vova da quando aveva sette anni, ha già una figlia di 20 mesi con lui.

Prima di sposare il figlio, Marina era sposata con suo padre, Alexey Shavyrin, 48 anni, che ora si prende cura dei loro cinque figli adottivi. Marina, un’influencer nota per la perdita di peso, ha condiviso la notizia della sua gravidanza online, pubblicando un video che cattura il momento in cui Vladimir ha scoperto che sarebbe diventato padre di nuovo.

Sebbene sia perdutamente innamorata del suo nuovo marito, Marina spesso lo prende in giro sui social media per essere “maldestro” mentre spinge il passeggino della figlia e fatica a mantenere un lavoro stabile e ben pagato nella regione di Krasnodar.

Secondo l’influencer, sostiene suo marito attraverso i guadagni dei social media piuttosto che lasciare che prenda un lavoro d’ufficio regolare. Dopo aver rivelato la sua relazione con l’ex figliastro, ha commentato:

“Tante persone mi dicono di truccarmi, mettere ciglia finte e persino arricciare i peli pubici a causa del mio giovane marito. Ma c’è una cosa: si è innamorato di me con tutte le mie cicatrici da chirurgia plastica, cellulite, pelle in eccesso e personalità”.