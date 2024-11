Dramma ad Asiago: ambulanza investe un pedone, muore sul colpo

Profondo cordoglio ad Asiago per la morte di un uomo di 43 anni, travolto ieri sera da un’ambulanza in località Puffele di Lusiana.





Un tragico incidente ha sconvolto la comunità dell’altopiano di Asiago: un uomo di 43 anni ha perso la vita ieri sera dopo essere stato investito da un’ambulanza in servizio. Il dramma si è consumato in località Puffele di Lusiana, poco dopo le ore 19. L’uomo stava camminando a bordo strada quando è stato travolto dal mezzo di soccorso appartenente a un’associazione di volontariato.

I primi soccorsi sono stati prestati dagli stessi operatori dell’ambulanza, che hanno subito richiesto l’intervento del Suem dell’ospedale di Asiago. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati ora a chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

I fatti e il tentativo disperato di salvare l’uomo

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, il 43enne si trovava a bordo strada quando è stato investito dal mezzo. Non è ancora chiaro se l’uomo fosse in movimento o fermo al momento dell’impatto. Subito dopo l’incidente, i volontari che conducevano l’ambulanza si sono fermati per prestare i primi soccorsi e hanno allertato i colleghi del Suem, che sono arrivati rapidamente con un’altra ambulanza.

I soccorritori hanno cercato di rianimare la vittima per diversi minuti, affiancati dai vigili del fuoco intervenuti per gestire la situazione e garantire la sicurezza nell’area. Nonostante l’impegno profuso, il 43enne è deceduto sul posto, lasciando la comunità sotto shock.

Le indagini per determinare le cause dell’incidente

I carabinieri, giunti anch’essi in località Puffele, hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Sarà fondamentale stabilire le circostanze che hanno portato all’impatto: le condizioni di visibilità, lo stato del mezzo di soccorso e la posizione dell’uomo al momento dell’incidente. Gli inquirenti hanno già acquisito le testimonianze dei presenti e dei volontari coinvolti.

Non si esclude l’ipotesi che le condizioni di scarsa illuminazione nella zona possano aver contribuito all’incidente. Saranno inoltre esaminate eventuali immagini di telecamere di sorveglianza o dispositivi montati sul mezzo di soccorso, qualora disponibili.

La comunità in lutto

La notizia si è diffusa rapidamente a Asiago e nelle zone limitrofe, suscitando dolore e sgomento. La vittima, residente sull’altopiano, era conosciuta nella comunità, che ora si stringe intorno alla sua famiglia per affrontare questa terribile perdita.

Un portavoce dell’associazione di volontariato coinvolta ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, dichiarando: “Siamo vicini alla famiglia della vittima in questo momento di immenso dolore. Si tratta di un evento tragico che ci lascia tutti sconvolti.”