Dramma nel ciclismo, ex campione mondiale Marlon Pérez assassinato durante una rapina

Marlon Perez Arango, campione del mondo di ciclismo nel 2000, è morto a seguito di una ferita letale subita durante una rapina in cui è stato accoltellato al collo. Perez, 48 anni, è deceduto poche ore dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale.





La tragedia si è verificata mercoledì 2 ottobre, quando Perez si trovava in compagnia di altre persone, una delle quali è stata identificata come Alias Barbas. Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica sembra escludere una rissa, mentre si ipotizza una rapina a mano armata. Le forze dell’ordine e l’ambulanza sono intervenute dopo che Perez è stato accoltellato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso, ma purtroppo è deceduto a causa della ferita mortale al collo.

Alias Barbas è stato fermato dalla polizia poco dopo l’accaduto, con tracce di sangue della vittima sui suoi vestiti. Nonostante fosse in evidente stato di ebbrezza, non è stato possibile catturarlo in flagranza di reato, ma il processo giudiziario è già iniziato.

Marlon Perez ha avuto una carriera di successo nel ciclismo, diventando campione del mondo juniors nel 1994 nella corsa a punti e vincendo la Coppa del Mondo senior nel 2000. La sua morte ha sconvolto la comunità ciclistica internazionale.

Nuove informazioni sul caso

Dalle ultime indagini, sembra che la rapina sia avvenuta in un contesto ancora da chiarire, e le autorità stanno lavorando per ricostruire esattamente cosa sia accaduto quel tragico pomeriggio. La comunità ciclistica si è unita nel ricordare il talento e il successo di Perez, mentre le autorità continuano a cercare giustizia per la sua morte prematura.