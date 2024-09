Drammatico evento in crociera, 12enne muore davanti a tutti: soccorsi immediati ma vani. E’ precipitato dal balcone della cabina

Un drammatico incidente ha segnato la fine di una crociera per una famiglia, lasciando i passeggeri sconvolti. Il giovane, in viaggio con i suoi genitori e due sorelle, è caduto dal balcone della nave, precipitando per 13 piani. Nonostante il tempestivo intervento medico, il ragazzo non ha potuto essere salvato, lasciando la famiglia e gli amici in uno stato di shock.





La tragedia ha avuto luogo durante l’ultima notte del viaggio a bordo della Harmony of the Seas negli Stati Uniti. Testimoni hanno riferito che il ragazzo stava giocando con un gruppo di amici vicino al parapetto della cabina poco prima dell’incidente. Nonostante i tentativi dello staff medico, il ragazzo è deceduto prima che la nave potesse attraccare in Texas.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, si tratterebbe di un drammatico incidente. Testimoni a bordo hanno riferito che il 12enne, poco prima della tragedia, stava giocando con un gruppo di amici, conosciuti durante la crociera, nei pressi del parapetto della cabina. Il ragazzo è caduto nella zona interna della nave, uno spiazzo pieno di bar, pub e ristoranti.

La compagnia Royal Caribbean ha confermato l’accaduto e ha dichiarato di essere in contatto con la famiglia della vittima, senza rilasciare ulteriori dettagli. Secondo il Daily Mail, il ragazzo è caduto dal balcone del 13° piano mentre la nave era in rotta verso il porto di Galveston durante l’ultima notte del viaggio.

La notizia ha scosso i passeggeri e ha portato alla sospensione delle attività a bordo per consentire alle autorità di condurre le indagini. La famiglia e gli amici del giovane sono stati colti da una profonda tristezza per l’accaduto, mentre i passeggeri in attesa di imbarcarsi per la prossima crociera sono stati informati dell’attesa necessaria a causa delle indagini in corso.

La tragedia ha gettato un’ombra su quello che doveva essere un momento di festa per la famiglia, lasciando tutti a bordo con il cuore spezzato per la perdita del giovane.