Due carabinieri morti dopo essere stati speronati, alla guida una 31enne positiva a cocaina e alcol

Nel cuore della notte, lungo la statale 91, una comunità è stata scossa da una tragedia imprevista che ha visto la perdita di due giovani carabinieri, Francesco Pastore di 25 anni e Francesco Ferraro di 27, in un incidente stradale devastante. L’evento ha coinvolto un SUV Range Rover, guidato da una donna di 31 anni, che, risultando positiva ad alcol e cocaina, ha speronato la pattuglia dei carabinieri provocando morte e dolore.





Il tragico incidente, avvenuto vicino Eboli, ha lasciato un segno indelebile nella comunità e nelle istituzioni, con il Capo dello Stato e il comando generale dei Carabinieri che esprimono profondo cordoglio. Il dolore e la solidarietà si estendono oltre i confini locali, toccando le città natali dei giovani carabinieri a Montesano Salentino e Manfredonia, dove si avverte un forte senso di perdita per due vite dedicate al servizio del paese.

La ricostruzione dell’incidente dipinge un quadro di drammatica fatalità: mentre la pattuglia dei carabinieri stava effettuando una manovra, il SUV li ha colpiti con forza, causando non solo la morte di Pastore e Ferraro ma anche il ferimento grave di un terzo collega, Paolo Volpe. La violenta collisione ha coinvolto anche una terza auto, guidata da un anziano del luogo, aumentando il numero delle vittime di questa notte funesta.

Oltre al dolore e al lutto, questo evento solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La comunità di Campagna, unitamente alle autorità locali, si trova ora a fare i conti con la perdita di due giovani eroi e con la necessità di rafforzare la consapevolezza sui pericoli della strada.

In questo momento di lutto, si elevano le voci di chi conosceva i carabinieri scomparsi, descritti come individui dedicati e appassionati del loro lavoro. L’eco delle loro vite, spezzate prematuramente, rafforza il messaggio di prevenzione e sensibilizzazione, evidenziando la cruciale importanza del rispetto delle norme per la sicurezza di tutti.

L’intera comunità, da Eboli a Manfredonia, passando per Montesano Salentino, si stringe nel ricordo di Pastore e Ferraro, con la speranza che la loro tragica fine possa servire a prevenire future tragedie. Il cammino verso una maggiore sicurezza e responsabilità al volante inizia dalla consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, un messaggio che, in ricordo di questi due giovani carabinieri, non deve essere mai dimenticato.