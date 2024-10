È deceduta Vittorina Nazzari, la nonna più anziana di Tirano che a giugno aveva celebrato il suo 108° compleanno

Oggi, mercoledì 30 ottobre, si è spenta Vittorina Nazzari, un’icona di longevità e affetto per la comunità di Tirano, in provincia di Sondrio. A giugno scorso, la nostra “nonnina” aveva celebrato un traguardo straordinario: i 108 anni. La sua scomparsa ha suscitato un’onda di ricordi e affetto sui social, dove i cittadini di Tirano le hanno dedicato messaggi affettuosi: “Buon viaggio dolce Vittorina”.

Un lungo cammino di vita a Tirano

Vittorina Nazzari, madre e nonna devota, ha rappresentato un simbolo di saggezza a Tirano, un comune di quasi novemila abitanti. La sua vita è stata segnata non solo dagli eventi personali ma anche dalla storia collettiva di una comunità che l’ha vista crescere e prosperare. Negli ultimi anni, Vittorina ha trascorso il tempo nella casa di riposo, circondata dall’affetto dei suoi famigliari e dal supporto del personale, che si è preso cura di lei con dedizione.





Il suo centootto compleanni sono stati festeggiati con grande entusiasmo, attivando una serie di celebrazioni che hanno ravvivato il quartiere. All’evento hanno partecipato amici, parenti e conoscenti, tutti uniti dalla volontà di tributare il giusto onore a una vita così ricca e significativa.

Un’eredità di amore e saggezza

La notizia della scomparsa di Vittorina ha fatto subito il giro dei social. L’ex sindaco di Tirano, Franco Spada, ha condiviso un toccante post su Facebook, evidenziando il suo ruolo come “decana di Tirano”. Spada ha espresso sentimenti di tristezza e tenerezza, sottolineando l’importanza della vita e dell’amore che Vittorina ha trasmesso alla comunità.

Il sindaco ha ricordato con affetto i festeggiamenti per il centenario di Vittorina, quando si è presentato per farle gli auguri. Le celebrazioni, avvenute per otto anni consecutivi, comprendevano torte e un invito speciale da parte della nonna a “mangiare di magro” per favorire una vita lunga e sana. Questi ricordi non sono solo segni di affetto, ma un richiamo all’importanza della comunità e delle relazioni umane.

Diversi cittadini hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio, esprimendo la loro perdita e augurando a Vittorina un “buon viaggio”. La sua spiritosa personalità e il calore umano l’hanno resa una figura centrale all’interno della comunità, conosciuta e amata da tutti.

Vittorina Nazzari non è stata solo una donna che ha vissuto a lungo; la sua esistenza ha tessuto un legame profondo tra generazioni, creando un’eredità che continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta. La sua storia ci ricorda l’importanza degli affetti e delle tradizioni, che caratterizzano non solo una vita, ma un’intera comunità.