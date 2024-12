È Gustavo Rodriguez, il genitore di Belen, la persona gravemente ustionata in un incendio a Gallarate

Un grave incidente ha coinvolto Gustavo Rodriguez, padre della celebre showgirl Belen Rodriguez. L’uomo, che ha acquisito notorietà in Italia non solo per il suo legame familiare ma anche per la sua partecipazione all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, è stato vittima di un incendio che gli ha causato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. L’incidente è avvenuto in via Capuccini al numero 50/a, dove è situata una vecchia fabbrica tessile.





L’allarme è stato lanciato immediatamente dopo che una colonna di fumo è stata avvistata nella zona. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha prontamente inviato sul posto i soccorsi: un’auto infermieristica e un’ambulanza del 118 sono arrivati rapidamente per prestare le prime cure a Rodriguez, che presentava gravi ustioni su varie parti del corpo. Inizialmente trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, è stato poi trasferito nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano per ricevere cure più specializzate.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni tra i familiari e i fan di Rodriguez, che si sono stretti attorno a lui in questo momento difficile. Gustavo Rodriguez, nato a Buenos Aires nel 1959, ha avuto una vita ricca di esperienze significative. Dopo un passato come musicista, ha scelto di prendere i voti diventando pastore della Chiesa Anglicana latina, un ruolo che ha poi abbandonato quando si è trasferito definitivamente in Italia. È sposato con Veronica Cozzani, con cui ha avuto tre figli: Belen (1984), Jeremias (1988) e Cecilia (1990). La famiglia si è stabilita a Milano dopo la nascita del nipote Santiago e il divorzio della figlia maggiore da Stefano De Martino.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, Gustavo Rodriguez aveva parlato della sua decisione di trasferirsi in Italia, sottolineando quanto fosse importante per lui essere vicino alla sua famiglia. “Abbiamo deciso di venire a vivere qui per stare insieme ai nostri figli e aiutarli nei momenti difficili”, aveva dichiarato. “La famiglia è tutto per me e Veronica”.

La notizia dell’incidente ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando numerosi messaggi di solidarietà e affetto da parte dei fan e degli amici della famiglia Rodriguez. Molti si sono rivolti ai social media per esprimere il loro sostegno e augurare una pronta guarigione a Gustavo.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio che ha colpito l’ex fabbrica tessile. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo, ma gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, la famiglia Rodriguez rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute di Gustavo, sperando in un recupero rapido e completo.

La vicenda di Gustavo Rodriguez mette in luce ancora una volta i rischi legati agli incendi e l’importanza della prontezza nei soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 hanno svolto un ruolo cruciale nel garantire che l’uomo ricevesse le cure necessarie nel minor tempo possibile, dimostrando l’efficacia del sistema di emergenza della Lombardia.