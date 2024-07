È morto a 35 anni luca scatà, il poliziotto che fermò e uccise il terrorista dell’attacco di Berlino

Un agente di polizia che fermò il terrorista di Berlino nel 2016 muore a 35 anni, lasciando un’eredità di coraggio e dedizione.

Luca Scatà, l’agente di polizia che divenne un eroe nazionale dopo aver fermato il terrorista responsabile della strage di Berlino, è morto a soli 35 anni. La sua scomparsa, avvenuta a causa di una lunga lotta contro un tumore, lascia un grande vuoto nelle comunità di Sesto San Giovanni e in tutta Italia, dove è ricordato per il suo coraggio e la sua dedizione al dovere.





L’azione eroica a Sesto San Giovanni

Luca Scatà, allora un giovane agente in prova presso il commissariato di Sesto San Giovanni, guadagnò notorietà nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2016, quando riuscì a identificare e fermare Anis Amri, il terrorista di Berlino. Amri era in fuga dopo aver perpetrato un atroce attacco al mercatino di Natale di Breitscheidplatz, a Berlino, che aveva causato 12 morti e 56 feriti.

Durante un normale controllo di routine in piazza Primo Maggio a Sesto San Giovanni, Amri estrasse improvvisamente una pistola, scatenando un conflitto a fuoco con Scatà e il suo collega, Christian Movio, il quale fu ferito a una spalla. Scatà, mantenendo il sangue freddo sotto pressione, rispose al fuoco e riuscì a fermare Amri, neutralizzando una minaccia imminente per la sicurezza pubblica.

L’Elogio del Sindaco e l’Onorificenza

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha espresso profondo cordoglio per la perdita di Scatà, sottolineando quanto il suo coraggio e sacrificio abbiano lasciato un segno indelebile. “La sua perdita a soli 35 anni, dovuta a un tumore, ci lascia un grande vuoto”, ha dichiarato Di Stefano. “Luca, il tuo coraggio e il tuo sacrificio non saranno mai dimenticati. Riposa in pace“.

Nel 2017, entrambi gli agenti furono insigniti della medaglia d’oro al valor civile, un riconoscimento solenne del loro eroismo. L’onorificenza fu conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante una cerimonia che celebrò il loro coraggio e dedizione nel difendere la sicurezza della nazione.

Il Terrore della Strage di Berlino

Il 19 dicembre 2016, un camion con targa polacca guidato da Anis Amri si scagliò contro la folla del mercatino di Natale a Berlino, nel quartiere di Charlottenburg. Questo attentato terroristico, rivendicato dall’ISIS, segnò un momento di terrore e dolore, colpendo al cuore l’Europa durante le festività natalizie. Amri, un cittadino tunisino con legami noti con gruppi jihadisti, era riuscito a sfuggire all’arresto in Germania e aveva intrapreso un disperato tentativo di fuga attraverso l’Europa, finendo poi per essere intercettato e fermato grazie all’intervento di Scatà e Movio.

Eredità e Ricordo

La vita e l’eroismo di Luca Scatà continuano a essere un esempio di dedizione e coraggio per molti. Mentre l’Italia piange la sua prematura scomparsa, la sua azione risoluta resta un ricordo indelebile nel cuore della nazione. La sua storia è un richiamo costante al valore e al sacrificio che gli uomini e le donne in uniforme sono pronti a compiere per il bene comune.