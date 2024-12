È morto Osamu Suzuki, al timone della casa automobilistica giapponese per oltre quattro decenni

Osamu Suzuki, storico leader della Suzuki Motor Corporation, è scomparso il giorno di Natale. La sua visione strategica ha reso Suzuki un marchio globale.





Osamu Suzuki, figura centrale dell’industria automobilistica giapponese, è morto all’età di 94 anni. La notizia è stata resa nota dalla Suzuki Motor Corporation, che ha comunicato che i funerali si sono già svolti in forma privata, rispettando la volontà del defunto. Suzuki è deceduto nel pomeriggio del 25 dicembre in un ospedale nella prefettura di Shizuoka, a sud-ovest di Tokyo, dove era ricoverato per un linfoma maligno.

Il comunicato della casa automobilistica ha precisato: “Per rispettare le volontà del defunto, i funerali si sono svolti in forma privata solo per i familiari più stretti e si declina cortesemente qualsiasi visita, omaggi floreali o telegrammi di condoglianze.”

Nato nel gennaio del 1930, Osamu Suzuki si laureò in Giurisprudenza nel 1953. Dopo una breve esperienza lavorativa in banca, entrò a far parte della Suzuki Motor Corporation nel 1958, a seguito del matrimonio con la figlia dell’allora presidente dell’azienda, Shunzo Suzuki, assumendo il cognome della moglie. Questo evento segnò l’inizio di un legame indissolubile con l’azienda che avrebbe contribuito a trasformare.

Osamu Suzuki assunse il ruolo di CEO e presidente della Suzuki Motor Corporation nel 1978, iniziando un lungo mandato che durò fino al 2015, rendendolo uno dei leader più longevi nel settore automobilistico. Durante il suo periodo alla guida dell’azienda, Suzuki trasformò una realtà relativamente piccola in un gigante globale.

Negli anni ’70, uno dei primi contributi significativi di Suzuki fu il salvataggio dell’azienda grazie a un accordo con Toyota, che garantì stabilità finanziaria in un periodo di difficoltà economiche. Negli anni ’80, Suzuki compì un passo decisivo avviando investimenti strategici nel mercato indiano. Questo fu un momento cruciale per l’azienda, che in pochi anni diventò il leader indiscusso del settore automobilistico in India.

Sotto la sua guida, la Suzuki Motor Corporation passò da un fatturato annuale di pochi miliardi di dollari a oltre 30 miliardi di dollari, consolidando la propria posizione come uno dei maggiori produttori automobilistici al mondo. Osamu Suzuki fu anche responsabile del rebranding dell’azienda, che cambiò ufficialmente nome in Suzuki Motor Corporation.

Nel 2015, a 85 anni, Osamu Suzuki si dimise dal ruolo di CEO e presidente esecutivo dell’azienda, passando il testimone al figlio, Toshihiro Suzuki. Tuttavia, continuò a ricoprire il ruolo di presidente fino al 2021, quando decise di ritirarsi definitivamente, mantenendo un incarico di consulente per l’azienda. Celebre per il suo impegno incrollabile, Suzuki era solito rispondere con frasi come “Per sempre” o “fino al giorno della mia morte” a chi gli chiedeva quanto sarebbe durato il suo mandato.

Osamu Suzuki sarà ricordato come uno dei più grandi leader dell’industria automobilistica globale. La sua capacità di affrontare sfide complesse e di identificare opportunità strategiche ha trasformato la Suzuki Motor Corporation in un colosso mondiale.

La sua visione si è concretizzata non solo nell’espansione della produzione e dei mercati, ma anche nell’introduzione di modelli innovativi e competitivi, che hanno reso il marchio Suzuki sinonimo di affidabilità e convenienza.

Con la sua morte, l’industria automobilistica perde una figura chiave, il cui impatto ha attraversato decenni e continenti. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i successi dell’azienda e i valori che ha instillato nella sua gestione. Suzuki Motor Corporation, sotto la guida di Toshihiro Suzuki, continuerà a seguire il percorso tracciato da Osamu Suzuki, onorando la sua memoria e il suo straordinario contributo al settore.

Osamu Suzuki non è stato solo un dirigente d’azienda, ma un pioniere il cui lavoro ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama automobilistico globale.