“È ora di andare via dalla playa”. Vladimir comunica alla naufraga. Isola dei Famosi, la barca la recupera sotto gli occhi stupiti di tutti (VIDEO)

La quinta puntata de L’Isola dei Famosi, trasmessa lunedì 22 aprile su Canale 5 e condotta da Vladimir Luxuria, ha regalato momenti intensi e sorprese inaspettate. Tra colpi di scena e dure punizioni, un nuovo naufrago è stato costretto a lasciare il reality della sopravvivenza.





Dopo un periodo di isolamento dovuto al Covid, Aras Senol ed Edoardo Franco sono tornati alla Playa. La conduttrice ha ricordato il ritiro di Peppe di Napoli, motivato dalla forte nostalgia per la propria casa. Durante la settimana, alcuni naufraghi hanno violato il regolamento, approfittando del cibo della troupe.

Lo Spirito dell’Isola ha punito i colpevoli, riducendo le loro razioni alimentari. Solo Khady e Pietro hanno ammesso le proprie infrazioni, mentre altri hanno taciuto. In seguito, una nuova punizione ha colpito i naufraghi: lo spegnimento del fuoco, sotto gli sguardi commossi di Matilde Brandi. La puntata ha visto anche l’eliminazione di Maitè Yanes.

Verdetto del Pubblico

La conduttrice ha chiuso il televoto e ha annunciato i quattro nominati: Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci. Dopo il verdetto del pubblico, è stato Maitè a dover lasciare l’Isola e il sogno di vincere il reality show.

Chi è Maitè Yanes

Nata a Madrid, Maitè Yanes ha 34 anni ed ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda sin da adolescente. Notata da una prestigiosa agenzia, ha sfilato sulle passerelle di città come New York e ha approfondito la sua passione per la danza. Ha anche recitato in film come Il Sesso degli Angeli diretto da Leonardo Pieraccioni.

Questo episodio de L’Isola dei Famosi ha offerto emozioni forti e ha segnato il destino di uno dei naufraghi. Resta da vedere quali altre sorprese riserveranno le prossime puntate di questo avvincente reality.