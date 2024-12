È scomparsa Olivia Hussey, celebre interprete di Romeo e Giulietta, aveva 73 anni

Olivia Hussey, celebre per il ruolo di Giulietta nel film “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli, si è spenta all’età di 73 anni. Circondata dai suoi familiari, l’attrice è morta nella sua casa il 27 dicembre. Nota anche per un recente contenzioso legale con la Paramount, Olivia lascia un’importante eredità artistica e personale.





La famiglia di Olivia Hussey ha comunicato la notizia della sua morte tramite un post su Instagram. “Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa di Olivia Hussey Eisley, che si è spenta serenamente a casa, circondata dai suoi cari, il 27 dicembre. Olivia era una persona straordinaria, il cui calore, saggezza e pura gentilezza hanno toccato la vita di tutti coloro che l’hanno conosciuta”, si legge nel messaggio.

L’attrice, nata il 17 aprile 1951 a Buenos Aires, ha dedicato la sua vita alle arti, alla spiritualità e all’amore per gli animali. La sua famiglia, composta dai figli Alex, Max e India, dal marito di 35 anni David Glen Eisley e dal nipote Greyson, ha sottolineato il grande impatto che Olivia ha avuto sulle vite di chiunque l’abbia incontrata.

“Olivia lascia un’eredità di amore che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Vi ringraziamo per i vostri pensieri e le vostre preghiere in questo momento difficile e vi chiediamo di rispettare la privacy mentre piangiamo la perdita di un’anima davvero speciale”, hanno aggiunto i familiari.

Il nome di Olivia Hussey rimarrà per sempre legato al ruolo di Giulietta nel capolavoro cinematografico di Franco Zeffirelli del 1968. All’epoca appena diciassettenne, l’attrice ottenne un Golden Globe per la sua interpretazione, che le aprì le porte di una lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

Il film, un’innovativa trasposizione cinematografica della tragedia di Shakespeare, ha reso immortale la sua figura accanto a Leonard Whiting, interprete di Romeo. Nel 2022, i due attori sono tornati a far parlare di sé con una causa legale contro la Paramount, sostenendo di essere stati costretti a girare scene di nudo quando erano ancora minorenni. Tuttavia, la causa è stata respinta.

Le cause della morte non sono state ufficialmente divulgate dalla famiglia, ma secondo Hollywood Reporter, a Olivia Hussey era stato diagnosticato un tumore al seno nel 2008. Variety ha riportato che la morte è stata confermata al San Francisco Chronicle dal regista Marc Huestis, il quale ha dichiarato che l’attrice è deceduta a causa di un tumore.

Nonostante la perdita, il ricordo di Olivia Hussey rimarrà vivo nel cuore di chi l’ha conosciuta e ammirata. Con il suo talento e la sua personalità, ha lasciato un segno indelebile non solo nell’industria cinematografica ma anche nelle vite di chi le è stato vicino.