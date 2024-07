È venuto a mancare il dottor Luigi Califano, primario presso il Policlinico e professore all’Università Federico II di Napoli

Lutto nel settore della Medicina a Napoli: è deceduto il dottor Luigi Califano, primario al Policlinico e professore di Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Università Federico II. Califano, un riconosciuto e rispettato chirurgo maxillo-facciale, aveva 65 anni; secondo le informazioni disponibili, è morto improvvisamente durante la notte mentre si trovava sull’isola di Ischia. Nelle ultime elezioni, Luigi Califano era stato candidato al Rettorato della Federico II, ma è stato sconfitto dall’attuale rettore Matteo Lorito; inoltre, Califano ricopriva la carica di presidente della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale.





Il rettore Lorito, in una comunicazione ufficiale, ha manifestato il dolore dell’intera Università Federico II per la perdita dello stimato medico:

Con profondo dolore sono costretto a comunicare la morte improvvisa del professor Luigi Califano. L’intero Ateneo si unisce al cordoglio della famiglia di Luigi. Siamo tutti scioccati e increduli per questa perdita incommensurabile, non solo per la Federico II ma anche per la città e per la comunità scientifica. Negli ultimi anni, ho avuto l’occasione di incontrare Luigi regolarmente e di collaborare per il bene della nostra Università e della sua amatissima Scuola di Medicina e Chirurgia, di cui è stato Presidente, in incontri sempre proficui.

La comunicazione della Federico II prosegue:

Perdiamo un collega altamente stimato per il suo impegno e la sua grande generosità, nonché un professore molto amato dagli studenti e da numerosi colleghi e collaboratori. Questa perdita ci immerge in un dramma umano e accademico per il quale non eravamo preparati. A nome di tutta la Comunità federiciana, invio un abbraccio a tutti i suoi familiari e a coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno riconosciuto le straordinarie doti professionali e umane.

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso il suo cordoglio su X (precedentemente Twitter), sottolineando che, durante la sua carriera, è stato anch’egli rettore dell’Università Federico II. “Ci ha lasciati Luigi Califano, direttore del Dipartimento Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche della Federico II. Un grande medico, una persona straordinaria e un caro amico. Ha dedicato un impegno notevole nel suo lavoro, sempre con un sorriso. Il suo ricordo rimarrà indelebile” ha dichiarato il primo cittadino partenopeo.