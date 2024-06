Ecco dove guardare i film sul basket in streaming

Tra i numerosi film sportivi, vi è una categoria interamente dedicata alla pallacanestro. Questi film, che spaziano tra storie vere, racconti di rivalsa e semplici lungometraggi, ruotano attorno alla tanto amata palla a spicchi. Alcuni di questi titoli, dai più recenti ai classici, dopo essere passati sul grande schermo, sono ora disponibili su diverse piattaforme di streaming. Ma dove trovare questi film sul basket in streaming?





Dove vedere i film sul basket in streaming

Dopo aver stilato la classifica dei migliori 10 film sul basket, sia per i grandi appassionati del cinema che per gli amanti della pallacanestro, è importante sapere su quali piattaforme è possibile recuperarli. Ecco una selezione di 5 film sulla pallacanestro da non perdere e visualizzare in streaming.

“Glory Road” di James Gartner (2006) – Disney+

Nel 2006, James Gartner ha diretto il biopic sportivo “Glory Road”, basato sulla vera storia della squadra universitaria dei Texas Western College, guidata dal coach Don Haskins. I protagonisti del campionato NCAA del 1966 sono ritratti magnificamente da John Lucas, che interpreta l’iconico allenatore entrato nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nel 1997.

La storia, ambientata negli anni ’60, narra dell’audace decisione di Haskins di schierare una formazione interamente composta da giocatori afroamericani. Il film, co-prodotto dai Walt Disney Pictures Studios, Jerry Bruckheimer, Texas Western Productions e Glory Road Productions, è disponibile nel catalogo di Disney+.

“Hustle” di Jeremiah Zagar (2022) – Netflix

Nel catalogo Netflix si trova “Hustle”, un sorprendente dramma sportivo diretto da Jeremiah Zagar e interpretato da Adam Sandler. L’attore veste i panni di Stanley Sugerman, un sfortunato scout della NBA che scopre il talento del giovane spagnolo Bo Cruz (interpretato da Juancho Hernangómez).

L’obiettivo di Stanley è preparare Bo per ottenere un’opportunità nel prossimo Draft NBA. Il film include cameo di veri giocatori, opinionisti e giornalisti come Anthony Edwards, Boban Marjanović, Moritz Wagner e Kenny Smith.

“Coach Carter” di Thomas Carter (2005) – Paramount+

Samuel L. Jackson offre una delle sue migliori performance nel ruolo di Coach Ken Carter nell’omonimo film del 2005, scritto da Mark Schwahn e John Gatins e diretto da Thomas Carter. Il film racconta la vera storia dell’allenatore di pallacanestro della Richmond High School, che attraverso disciplina e ordine, trasforma un gruppo di ragazzi problematici.

Il cast, disponibile su Paramount+, include anche Rob Brown, Channing Tatum, Debbi Morgan, Robert Ri’chard e la cantante Ashanti.

“He Got Game” di Spike Lee (1998) – Disney+

Tra i titoli più iconici sul basket c’è “He Got Game” di Spike Lee. Realizzato nel 1998, il film segue le vicende di Jesus Shuttlesworth, interpretato dall’ex stella NBA Ray Allen. Il giovane è corteggiato da molte squadre, ma il governatore di New York tenta di portarlo all’Università di Big State tramite l’intervento di suo padre Jake (Denzel Washington), che si trova in carcere.

Il lungometraggio di Spike Lee, noto per il suo cast di veri giocatori e allenatori, è disponibile su Disney+.

“Space Jam” di Joe Pytka (1996) – Sky e Now

Infine, nel catalogo on-demand della pay tv Sky e del servizio streaming Now si trova il leggendario “Space Jam”. Diretto da Joe Pytka e con protagonista Michael Jeffrey Jordan, il film mescola live-action e animazione, portando sul grande schermo una storica partita di basket con Bugs Bunny e i Looney Tunes.

Il cast include Wayne Knight, Bill Murray, Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing e Muggsy Bogues. Nel 2021 è stato realizzato un sequel intitolato “Space Jam: New Legends”, con protagonista LeBron James.

In sintesi, le piattaforme di streaming come Disney+, Netflix, Paramount+, Sky e Now offrono una vasta gamma di film sulla pallacanestro, rendendo facile per gli appassionati del basket trovare e godersi queste grandi pellicole comodamente da casa.