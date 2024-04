Edoardo Stoppa è il primo colpo di scena sui nomi ‘caldi’ dell’Isola dei Famosi 2024, si è già saputo

Isola dei Famosi 2024: I favoriti secondo gli scommettitori. Il reality è ricco di sorprese quest’anno, con Vladimir Luxuria alla guida per la prima volta. Le voci degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese accompagnano tutto, con Eleonoire Casalegno che ricopre il ruolo di inviata. L’introduzione di concorrenti non famosi è stata un’aggiunta intrigante, tra cui Peppe Di Napoli, Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye e Pietro Fanelli.





Questi concorrenti erano stati lasciati sull’isola due giorni prima degli altri. Inizialmente avremmo dovuto vedere anche Tonia Romano tra loro, ma un problema di salute l’ha tenuta lontana. Successivamente si sono uniti alla sfida Samuel Peron, Marina Suma, Aras Senol, poi è arrivata Matilde Brandi, seguita da Artur Dainese, Francesca Bergesio ed Edoardo Stoppa. Infine si sono tuffati Valentina Vezzali, Greta Zuccarello e Joe Bastianich. Gli ultimi ad arrivare sono stati Edoardo Franco, Maité Yanes e Luce Caponegro. Ma quale sarà il vincitore finale?

Chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024 secondo gli scommettitori?

Attualmente è difficile fare previsioni, ma gli scommettitori hanno già le loro idee sull’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi. Secondo Sisal, la lotta per la vittoria si giocherà tra l’inviato di Striscia La Notizia Edoardo Stoppa e il giudice di Masterchef Italia Joe Bastianich. Entrambi presentano quote di 4,00, quindi uno di loro potrebbe prendere il posto di Marco Mazzoli, vincitore dell’edizione precedente.

Stanno seguendo da vicino il vincitore di MasterChef Italia, Edoardo Franco (con quote a 6,00). Di seguito troviamo l’attore di Terra Amara Aras Senol, il ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron e il modello Artur Dainese, tutti con quote di 7,50. Poi c’è la campionessa olimpica Valentina Vezzali (9,00), seguita dalla modella e ballerina Greta Zuccarello (12,00).

Altre concorrenti in gara sono Matilde Brandi e l’ex miss Italia Francesca Bergesio, entrambe con quote a 20,00. La pornostar Selen ha quote di 25,00, mentre Maité Yanes (33) e l’attrice Marina Suma (50) seguono. La finalissima dell’Isola dei Famosi è in programma per metà giugno.