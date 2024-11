Elisa Esposito su OnlyFans, la madre: “Meglio così che lavorare otto ore al giorno a spaccarsi la schiena”

Elisa Esposito è diventata famosa sui social per le sue lezioni di corsivo su TikTok. Da alcuni anni ha aperto un profilo su OnlyFans, una piattaforma dove si possono vendere immagini del proprio corpo senza censure, ricevendo critiche dagli haters. In un video su Instagram, l’influencer ha chiesto alla madre Cinzia di rispondere ad alcuni commenti degli utenti. “Nuovo personaggio sbloccato” ha scritto la ragazza nel post. Le dichiarazioni della madre hanno aumentato le discussioni: “Meglio guadagnare così che lavorare otto ore e spaccarsi la schiena,” ha affermato.





Le parole della mamma di Elisa Esposito

Nel video, Elisa Esposito ha scelto alcuni commenti che l’hanno infastidita da parte degli haters. Il primo commento diceva: “Guadagnare soldi vendendo il vostro corpo su OnlyFans.” La madre Cinzia ha risposto: “Meglio guadagnare così che lavorare otto ore e spaccarsi la schiena.” Un’altra critica era: “Coraggio, vieni qui da me in pizzeria dieci ore che ti diverti.” Ancora, la madre ha difeso sua figlia: “Io non lo troverei così divertente, preferirei andare in centro a fare un po’ di shopping.”

L’ultimo messaggio era rivolto direttamente alla signora: “Siamo orgogliosi di sapere quanto sia orgogliosa di sua figlia che prende manganelli a destra e a manca.” Cinzia ha risposto: “Sono molto orgogliosa della mia bambina, io so chi è Elisa.” “Non avrò mai bisogno di lavorare, ci siete già voi che lo fate,” ha concluso l’influencer.

Riguardo ai contenuti pubblicati su OnlyFans, Esposito ha detto: “Niente di particolare, solo qualche foto o video che non può essere condiviso su Instagram e TikTok, perché leggermente più audace.” La sua attività sembra avere successo: “Il pubblico apprezza e si iscrive. Nessuno si è mai permesso di insultarmi per questo.” Intervistata da Fanpage, la milanese ha spiegato di riuscire quasi sempre a ignorare le critiche degli haters: “Mi fa ridere che la maggior parte delle persone che mi insulta, se mi vede per strada, mi chiede anche una foto.”