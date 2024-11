Elisabetta Gregoraci avverte Briatore: “Se si risposa, lo ammazzo”

Nell’ultima puntata di “Questioni di Stile”, Elisabetta Gregoraci ha svelato retroscena sul suo rapporto con l’ex marito, Flavio Briatore, esprimendo chiaramente il suo disappunto riguardo a un’eventuale nuova relazione del magnate. Durante la trasmissione, la conduttrice ha mostrato alcuni momenti significativi del loro matrimonio e ha dichiarato: “Ha promesso che non si risposerà, lo ammazzo”.





La frecciatina di Gregoraci a Briatore

Durante la trasmissione, Gregoraci ha rivelato alcuni aneddoti del suo rapporto con Briatore, compresi alcuni fuorionda. In particolare, la showgirl ha chiesto all’ex marito cosa l’avesse colpito di lei, ottenendo una risposta ironica: “Ho pensato: magari questa è la ragazza che sta a casa e cucina, nel frattempo la cucina non sa neanche dove è.” Inoltre, Briatore ha escluso la possibilità di un nuovo matrimonio, dichiarando: “No, non voglio, finito.”

Gregoraci è stata poi categorica riguardo all’eventualità che l’ex marito si risposi con un’altra donna: “Ma mica ti vuoi risposare no?”. L’imprenditore ha confermato la sua posizione, ma ha suggerito che lei potrebbe farlo. Tuttavia, Gregoraci ha ribadito il suo disinteresse per un nuovo matrimonio, sostenendo di stare bene così. In un momento di confidenza, ha aggiunto: “Ha promesso che non si risposerà. Lo ammazzo”.

Il rapporto tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

In un’intervista recente al programma “La Volta Buona” di Caterina Balivo, Gregoraci ha affrontato le voci riguardanti un possibile ritorno di fiamma con Briatore: “Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai sepa”.

In questa occasione, la showgirl ha dissipato i dubbi riguardo a una possibile riconciliazione, sottolineando la loro attuale situazione. Le dichiarazioni di Gregoraci confermano la sua ferma posizione riguardo al rapporto con Briatore e alla prospettiva di vederlo con un’altra donna.