Elisabetta Gregoraci: “Sono felice con due amori, Briatore è la mia famiglia, Giulio il mio compagno”

Elisabetta Gregoraci, a 44 anni, si apre sulla sua vita sentimentale e professionale. La conduttrice è pronta a lanciare un nuovo programma su Rai e parla della sua relazione equilibrata.

Un Legame Speciale con l’Ex Marito Flavio Briatore

Nonostante il divorzio nel 2017, Elisabetta Gregoraci mantiene un rapporto stretto con l’ex marito Flavio Briatore, soprattutto per il bene del loro figlio Nathan Falco. In un’intervista al settimanale Chi, la conduttrice ha spiegato come riesce a bilanciare il legame con Briatore mentre costruisce una nuova relazione con l’imprenditore Giulio Fratini, di 31 anni.

Gregoraci e Briatore continuano a vedersi spesso, anche durante le vacanze, quando lei visita i resort di cui l’ex marito è proprietario. Nonostante la fine del loro matrimonio, Gregoraci conferma che Briatore rimane una persona fondamentale nella sua vita: “Flavio è la mia famiglia, l’uomo che è stato accanto a me per una vita”.

L’intervista ha toccato anche il tema della salute di Briatore, operato tre mesi fa per un tumore benigno. Gregoraci ha descritto quei momenti come difficili, poiché si è trovata a gestire sia la situazione medica che il figlio e l’attenzione dei media.

La Relazione con Giulio Fratini e la Prudenza di Elisabetta

Sul fronte sentimentale, la relazione con Giulio Fratini procede senza intoppi, ma Elisabetta Gregoraci mantiene un certo riserbo. “Va tutto bene”, afferma lei, sottolineando che la loro storia d’amore è stabile da due anni. Tuttavia, la conduttrice preferisce procedere con cautela riguardo a presentare Fratini al figlio Nathan Falco: “È ancora presto per parlarne. È un passo che va fatto con i tempi giusti per me”.

Il Ritorno Televisivo con “Questioni di Stile”

Al momento, Gregoraci si prepara al suo ritorno televisivo con il programma “Questioni di Stile”, dimostrando di saper conciliare la sua carriera professionale con una vita sentimentale appagante e rispettosa dei tempi e delle persone coinvolte.