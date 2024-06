Elodie damigella d’onore al matrimonio di Diletta Leotta: abito elegante con corsetto nude

Elodie, la cantante italiana, ha scelto un look raffinato e chic per il matrimonio di Diletta Leotta, confermando il suo status di icona di stile tra gli invitati vip.





Elodie al matrimonio di Diletta Leotta

Tra gli invitati più attesi al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius c’era Elodie, che non ha deluso le aspettative. Amica intima della sposa, la cantante è stata scelta come damigella d’onore. Nonostante l’assenza di foto del white party della sera precedente, Elodie ha preferito vivere il momento senza pubblicare nulla sui social. La discrezione è stata la sua scelta anche durante il giorno delle nozze. Una delle poche immagini che la ritraggono, pubblicata da un invitato, la mostra abbracciata alla sposa, Diletta Leotta.

Chi ha firmato il look di Elodie per il matrimonio di Diletta Leotta

Elodie ha optato per un look elegante e sofisticato, rispettando il dress code con tonalità chiare. Ha indossato un abito con corsetto nude, con lacci evidenti sulla schiena, e una gonna lunga in seta color avorio, leggermente drappeggiata nella parte anteriore. Questa scelta ha permesso di evitare il bianco, tipicamente riservato alla sposa, preferendo i toni champagne. L’abito, firmato Alice Pons Milano, è un modello chiamato “Champagne Looks”, in seta con dettagli cut-out sui fianchi, disponibile online al prezzo di 1580 euro.

Nelle storie pubblicate da alcuni invitati, tra cui Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis, Elodie è stata vista ballare con la sposa. Il suo décolleté, messo in risalto dallo scollo a cuore del corsetto, era impreziosito da un collier e piccoli orecchini in diamanti. Un outfit davvero chic e senza tempo, che ha contribuito a rendere la cerimonia indimenticabile anche per Elodie. La cantante, visibilmente emozionata, ha abbracciato l’amica Diletta dopo il fatidico sì, condividendo momenti di grande commozione.

La presenza di Elodie al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius ha aggiunto un tocco di glamour e raffinatezza all’evento. Con il suo stile impeccabile e la sua discrezione, Elodie ha dimostrato ancora una volta di essere non solo una talentuosa cantante, ma anche un’icona di eleganza e buon gusto. La scelta di un abito sofisticato e i gioielli raffinati hanno fatto di lei una delle protagoniste indiscusse della giornata, rendendo il matrimonio un evento ancora più speciale.