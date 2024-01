Elodie, la famosa cantante italiana, ha fatto parlare di sé a causa dell’annullamento del concerto previsto per il primo gennaio a Teramo. La motivazione ufficiale fornita dalla cantante è stata un problema di salute, precisamente una tracheite dovuta a un’influenza. Tuttavia, questa spiegazione ha sollevato polemiche e curiosità tra i fan.

La stessa Elodie aveva utilizzato i social media per scusarsi con i suoi fan qualche ora prima dell’evento. Aveva rivelato di essere a letto con tosse e che i medici le avevano consigliato una pausa: “Devo fermarmi”. Tuttavia, a poche ore dall’annuncio, Alessandro Rosica, noto esperto di gossip su Instagram con il nome di Investigatore Social, ha diffuso una voce controversa.

L’Indiscrezione sull’Egitto e la Foto “Incriminata”





Rosica ha svelato che Elodie sarebbe volata in Egitto per una vacanza insieme al suo fidanzato Andrea Iannone. A supporto di questa affermazione, ha condiviso una foto che ritrae la cantante a bordo di un aereo con un cappellino in testa. Questa rivelazione ha scatenato una bufera sui social media.

Le Reazioni e le Accuse

L’accusa di Rosica ha generato forti reazioni online. Alcuni utenti hanno accusato la cantante di inventare problemi di salute e di “cadere in basso”. C’è chi l’ha paragonata ironicamente a “Beyoncé dei poveri”. Rosica ha anche chiesto l’intervento di Striscia la Notizia e il rimborso per i fan delusi che non hanno potuto assistere al concerto.

La Risposta di Elodie

Nonostante la controversia, Elodie ha risposto in modo pacato. Su Instagram, ha pubblicato una Story in cui, con un filo di voce, ha augurato buon anno ai suoi fan e ha aggiunto: “Piano piano mi riprendo”. Resta da vedere come evolverà questa situazione che ha acceso i riflettori sui social media.