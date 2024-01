Fabio Fazio continua a stupire il pubblico televisivo italiano, dimostrando che la sua popolarità è indiscutibile. Dopo il trasloco dalla Rai al Canale Nove con il suo programma “Che Tempo che Fa”, il conduttore ha confermato il suo potere di attrazione sugli spettatori. Il suo format vincente è rimasto intatto, e i risultati sono stati sorprendenti.

Fazio ha sottolineato quanto sia importante l’affezione del pubblico per i volti e i programmi televisivi. La sua trasmissione ha dimostrato che il legame tra un conduttore e il suo pubblico è una forza incredibile. Ha ammesso di essere stato piacevolmente sorpreso dai risultati ottenuti in così poco tempo su Canale Nove.

Nonostante la sua nuova casa televisiva, Fazio non nasconde che lasciare la Rai dopo 40 anni non è stato facile. È un cambiamento significativo che ha suscitato emozioni contrastanti. Tuttavia, ha espresso gratitudine verso Discovery, la società dietro Canale Nove, per l’accoglienza entusiasta e l’investimento nel suo programma.





Fazio ha commentato che alcune delle decisioni prese dalla Rai sono difficili da comprendere. Sottolinea che, nonostante la sua lunga esperienza, non si stupisce più di nulla nel mondo televisivo. Ha fatto notare un aspetto del regolamento di Sanremo 2024 che sembra andare contro il suo programma. In particolare, la regola che vieta al vincitore del festival di partecipare a trasmissioni non Rai nei tre giorni successivi alla chiusura del festival.

Il Futuro di Fabio Fazio

Infine, la domanda inevitabile: cosa farà Fabio Fazio tra quattro anni? Il conduttore ha sorpreso tutti annunciando che “scenderà”. Ha spiegato che secondo lui, un anno di televisione equivale a sette anni di vita di una persona, quindi gli rimarrebbero altri 28 anni di lavoro in TV. Nonostante le perplessità, Fazio sembra deciso nel suo proposito. Cosa ci riserverà il futuro per questo iconico conduttore televisivo? Sarà interessante scoprirlo.