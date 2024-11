Elodie: “Non rimpiango le parole su Marracash, il tempo aggiusta tutto. Figli? Ci sto riflettendo”

Elodie si prepara ai concerti di giugno 2025 e riflette su maternità e vita sentimentale con Andrea Iannone, mentre parla di passato e ambizioni future.





Con il successo del nuovo singolo Black Nirvana, Elodie ha conquistato il pubblico e si appresta a portare la sua musica in due grandi eventi live negli stadi di Napoli e Milano a giugno 2025. Ma oltre alla carriera, Elodie pianifica anche il futuro personale e non nasconde le riflessioni sui figli e sulle relazioni. Durante un’intervista a Vanity Fair, la cantante ha parlato della propria visione sul matrimonio, dei progetti familiari e del legame con il compagno Andrea Iannone.

Il legame con Andrea Iannone e il tema della maternità

Elodie descrive il rapporto con Iannone come intenso e basato sulla comprensione reciproca. “Io sono un po’ un sergente, con il mio compagno e con gli uomini che ho vicino. Per ogni gesto che mi fa suonare il campanello d’allarme del patriarcato pretendo spiegazioni: ‘Che vuol dire?’” ha spiegato la cantante. Parlando di sé, Elodie ha ammesso di essere “impegnativa e capricciosa”, ma riconosce che Andrea è capace di comprenderla e supportarla: “Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”.

Riguardo al matrimonio, Elodie ha una visione piuttosto indipendente e anticonvenzionale. “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata”, ha dichiarato. Per Elodie, la firma di un contratto non è indispensabile per rendere ufficiale un amore: “Dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”, ma non esclude che possa trasformarsi in una festa speciale se affrontata con leggerezza.

Pensieri sulla maternità e il rapporto con il tempo

Sebbene non si veda come madre nell’immediato, Elodie ha rivelato di riflettere sulla possibilità di avere figli e, al tempo stesso, di considerare l’opzione di congelare gli ovuli per mantenere una certa libertà di scelta. “Figli? Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli”, ha confessato, esprimendo però alcune paure legate alla maternità. La cantante ha spiegato di temere che una gravidanza possa sconvolgere il delicato equilibrio tra carriera e vita privata, due dimensioni a cui non intende rinunciare.

“Ho la paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera,” ha detto, aggiungendo: “Ho 34 anni eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po’ Gian Burrasca. Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma?”

Amante dei cambiamenti, Elodie ha anche rivelato che, fra dieci anni, si immagina in una nuova realtà, magari in un Paese diverso e con un’altra carriera. “Mi annoio facile e confido nell’inaspettato. Chissà, potrei essere alle prese con dieci figli oppure decidere di mollare tutto”, ha dichiarato, evidenziando la sua apertura verso l’ignoto e la curiosità di affrontare sfide diverse.

Ricordi del passato e riflessioni sul sessismo

Durante l’intervista, Elodie ha ricordato alcuni episodi vissuti in gioventù, quando lavorava come cameriera in un ristorante. “Da piccola, mentre facevo la cameriera, mi sono imbattuta in un datore di lavoro che non è stato delicato. Mi sono spostata e gli ho detto: ‘Che stai a fà?’. Poi l’ho preso da parte e ho cercato di spiegargli che non era il modo,” ha raccontato. Quel momento l’ha segnata e l’ha resa più consapevole del sessismo latente, insegnandole a non accettare comportamenti inappropriati.

Nonostante queste difficoltà, ha detto di non aver mai subito molestie nel mondo della musica, anche se riconosce che alcuni episodi di sessismo, in altri contesti, sono stati difficili da identificare sul momento.

Rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni passate su Marracash, Elodie ha ribadito di non pentirsi di nulla: “Non mi pento di quello che ho fatto o detto in passato, perché mi ha portato all’oggi, che per me è irrinunciabile. Mi ha portato Andrea, che non mi aspettavo proprio e che amo così tanto”. Con queste parole, la cantante ha espresso gratitudine per il percorso che l’ha condotta fino al suo attuale equilibrio, sottolineando come il tempo e le esperienze vissute abbiano contribuito a farle apprezzare il presente.

Nonostante la notorietà e l’intensa attività musicale, Elodie resta fedele alla propria autenticità, mantenendo una prospettiva genuina sulla vita privata. Tra progetti professionali, riflessioni sul futuro e momenti di introspezione, la cantante sembra bilanciare perfettamente la vita sotto i riflettori e le proprie aspirazioni personali. Mentre si prepara per i concerti dell’estate 2025, continua a immaginare nuovi scenari e possibilità per la propria crescita personale e professionale.

Nel frattempo, Elodie si sta preparando a partecipare al matrimonio della madre, dove ha accettato di cantare una canzone a cappella, sebbene questo le crei un certo imbarazzo. “Per l’occasione mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza,” ha ammesso la cantante. Dietro la grinta che la contraddistingue, Elodie riconosce una vena di timidezza che, come spiega, tenta di nascondere.

Questa combinazione di forza e vulnerabilità, di riflessione e spontaneità, conferma Elodie come una delle artiste più interessanti del panorama italiano, capace di guardare sempre avanti e di trasformare ogni esperienza, positiva o negativa, in un passo verso nuove mete.