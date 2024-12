Elodie su Tony Effe: “Confrontiamoci sul linguaggio, ma è un racconto non la realtà”

La cantante Elodie, che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo insieme a Tony Effe, ha deciso di esprimere il proprio sostegno al rapper romano, al centro di una polemica per l’esclusione dal concertone di Capodanno a Roma. Durante un’intervista rilasciata a Repubblica, Elodie ha affrontato il tema con la consueta chiarezza e schiettezza, sottolineando l’importanza della libertà artistica e del dibattito democratico.





“Non l’ho fatto pubblicamente, ma sì, sono d’accordo con i miei colleghi. Possiamo avere gusti diversi, ci possono piacere generi differenti, fa parte della democrazia parlarne. Questo non deve impedire a un ragazzo di salire sul palco”, ha dichiarato la cantante di Quartaccio, aggiungendosi così alla lista di artisti che hanno criticato l’esclusione di Tony Effe, noto per brani come Sesso e Samba. La vicenda ha generato un’ondata di solidarietà nel mondo musicale, con artisti come Mahmood e Mara Sattei che hanno deciso di rinunciare all’evento in segno di protesta.

L’esclusione del rapper ha creato un vero e proprio grattacapo per l’amministrazione comunale guidata da Roberto Gualtieri. Con il forfait degli altri ospiti, il concerto rischia di essere annullato, creando un effetto domino che complica ulteriormente l’organizzazione dell’evento. Nel frattempo, Tony Effe ha trovato una soluzione alternativa, annunciando un suo spettacolo al Palaeur per celebrare il Capodanno.

Pur riconoscendo che lo stile del rap romano non è completamente in linea con la sua sensibilità artistica, Elodie ha voluto affrontare le accuse di sessismo spesso mosse contro i testi di Tony Effe. La cantante ha cercato di spiegare il legame tra linguaggio artistico e realtà quotidiana, offrendo esempi per chiarire il suo punto di vista.

“Ci si può confrontare sul linguaggio, quella è la sua forma di espressione: nella vita reale non fa quelle cose. Senza fare paragoni, Tarantino gira film violenti, ma non uccide nessuno. Faccio ancora un altro esempio, proprio sulla mia fisicità: io uso il corpo sul palco, lo mostro, ma nella quotidianità non vado in giro in mutande. Ci stiamo dimenticando dello storytelling, allora non dovremmo fare il cinepanettone, anche quello propone un certo linguaggio, ma è uno spaccato dell’Italia. A me non piace, però è una realtà che esiste, e tanti ridono. Una cosa può piacere e non piacere. Il rap non è il mio genere preferito, però ci sta. Un artista può esprimersi”, ha affermato.

Con queste parole, Elodie ha voluto evidenziare come le canzoni possano rappresentare una forma di narrazione che non necessariamente rispecchia comportamenti reali. L’artista ha anche invitato a riflettere sui codici culturali e sociali che vengono veicolati attraverso l’arte e la musica, chiedendo un confronto costruttivo piuttosto che una censura.

Il caso del concertone di Capodanno ha acceso un dibattito più ampio sul rapporto tra libertà artistica e responsabilità sociale. Da una parte, c’è chi sostiene che alcuni testi musicali possano rafforzare stereotipi o messaggi negativi; dall’altra, c’è chi difende il diritto degli artisti di esprimersi liberamente senza essere giudicati per il contenuto delle loro opere.

La polemica ha assunto dimensioni tali da mettere in difficoltà l’amministrazione comunale di Roma, che ora si trova a dover gestire le conseguenze delle scelte fatte riguardo alla lineup del concerto. La decisione di escludere Tony Effe è stata motivata dalle critiche ricevute per i contenuti dei suoi testi, considerati da alcuni inappropriati per un evento pubblico organizzato dal Comune.

Tuttavia, questa scelta ha scatenato una reazione a catena nel mondo musicale italiano. Oltre a Elodie, anche altri artisti hanno espresso il loro dissenso, sottolineando l’importanza di separare l’arte dalla vita personale e dalle intenzioni dell’artista. La solidarietà verso Tony Effe ha portato molti a interrogarsi su quanto sia giusto limitare la partecipazione a eventi pubblici basandosi sulle opinioni o sulle interpretazioni dei testi musicali.

Nel frattempo, il rapper romano non è rimasto fermo. Dopo l’annuncio della sua esclusione dal concertone, Tony Effe ha deciso di organizzare un evento alternativo al Palaeur, dimostrando la sua determinazione a non farsi fermare dalle polemiche. Questo gesto è stato accolto con entusiasmo dai suoi fan, che si preparano a festeggiare il Capodanno insieme al loro idolo.

La vicenda continua a suscitare discussioni e opinioni contrastanti, mettendo in evidenza le sfide legate alla gestione della cultura e dell’arte in contesti pubblici. Mentre alcuni chiedono maggiore attenzione ai messaggi trasmessi dagli artisti durante eventi istituzionali, altri sottolineano l’importanza di garantire la libertà espressiva come valore fondamentale della democrazia.

In questo contesto complesso, le parole di Elodie rappresentano un invito a riflettere sul ruolo dell’arte nella società contemporanea. La cantante ha scelto di affrontare la questione con equilibrio, cercando di distinguere tra il linguaggio narrativo delle canzoni e i comportamenti reali degli artisti.