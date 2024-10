Emergenza climatica in Calabria, improvvisa crepa sulla Statale, auto sprofondata nel vuoto a Lamezia

Momenti drammatici a Lamezia Terme dove un’auto è stata inghiottita dall’asfalto sulla statale 280 a causa di una voragine che si è aperta improvvisamente per il maltempo all’altezza dello svincolo di Lamezia Sud. Gli occupanti del veicolo hanno vissuto attimi di terrore ma sono stati salvati da persone in zona in attesa dei soccorsi.





L’auto è finita nella voragine, larga diversi metri e profonda a sufficienza da contenere una persona, ma è rimasta per metà sopra l’acqua che ha invaso il buco, permettendo agli occupanti di salvarsi. La conducente, una giovane di 25 anni, è stata soccorsa da altri automobilisti ed è illesa. La SS 280 è bloccata per allagamenti all’altezza del Centro Commerciale Due Mari e ci sono lunghe code in entrambe le direzioni.

Il cedimento della Strada Statale 280 Lamezia Catanzaro è stato causato dal maltempo e dalle intense piogge delle ultime ore, che hanno provocato diversi danni e disagi in Calabria. Nubifragi e forti piogge hanno colpito soprattutto le province di Catanzaro e Reggio Calabria. Si segnalano strade allagate, auto sommerse, tombini saltati e alberi caduti. Un’altra auto, ad esempio, è finita in una buca in via Perugini dove è ceduto il manto stradale, mentre diverse vetture sono state sommerse negli allagamenti vicino all’ospedale.

La situazione meteo in Calabria è grave anche nell’hinterland di Catanzaro, dove il comune di Maida è isolato a causa dell’esondazione di un torrente. “Restate a casa e non mettetevi in viaggio” ha avvertito il sindaco di Maida. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per liberare le strade bloccate da detriti, alberi caduti e acqua. “Da ieri pomeriggio ci sono stati 90 interventi di soccorso a Reggio Calabria e Catanzaro per le forti piogge. Ci sono criticità a Locri e Bianco nel reggino, e a Lamezia Terme e San Pietro a Maida nel catanzarese” spiegano i vigili del fuoco.