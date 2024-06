Emilia Perez: Karla Sofía Gascón, la protagonista, firma con UTA

Karla Sofía Gascón è una delle attrici più discusse del momento. Recentemente, ha ricevuto un riconoscimento insieme alle sue compagne di cast Zoe Saldana, Selena Gomez e Adriana Paz al 77esimo Festival di Cannes per la sua interpretazione in Emilia Perez, un film diretto da Jacques Audiard. La notizia più entusiasmante è però la firma di un contratto con la rinomata UTA (United Talent Agency).





Le dichiarazioni ufficiali della UTA

In un annuncio sui social media, la UTA ha condiviso il suo entusiasmo nell’accogliere Karla Sofía Gascón nella propria scuderia. Ecco cosa ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’attrice Karla Sofía Gascón nella famiglia UTA. L’attrice spagnola ha appena vinto il premio come migliore attrice a Cannes per il suo ruolo nel film di Jacques Audiard, Emilia Perez, diventando la prima donna transgender a vincere questo riconoscimento. Durante il suo discorso di accettazione, ha dedicato il premio a tutte le persone transgender, esortandole a credere che il cambiamento è possibile. Il film ha inoltre vinto il Premio della giuria.“

Il successo di Emilia Perez al Festival di Cannes 2024

Sin dalla sua anteprima mondiale al 77esimo Festival di Cannes, Emilia Perez ha suscitato grande interesse e ammirazione. I critici cinematografici hanno elogiato ampiamente il nuovo lavoro di Jacques Audiard, anche se il regista francese non è riuscito a ottenere una seconda Palma d’oro dopo quella ricevuta nel 2015 per Dheepan.

Nonostante ciò, Emilia Perez ha comunque ottenuto due riconoscimenti di grande rilievo: il Premio della giuria e il Prix d’Interpretation Féminine, assegnato non a una singola attrice ma all’intero cast femminile. Questo rara decisione ha sottolineato ulteriormente il valore del lavoro svolto da tutto il team. Le attrici Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez e Adriana Paz hanno così conquistato insieme questo importante riconoscimento. Sebbene il film non abbia ancora una data di uscita in Italia, l’attesa è alta per quello che è considerato uno dei lungometraggi più significativi dell’anno.

Con la firma con UTA, il futuro di Karla Sofía Gascón appare ancora più luminoso. Questa agenzia, infatti, rappresenta alcuni dei più grandi talenti dell’industria cinematografica, e avvalersi dei loro servizi potrebbe aprire nuove porte per la talentuosa attrice spagnola. Il suo cammino, ricco di sfide e successi, continua a rappresentare una fonte di ispirazione per molte persone, in particolare per la comunità transgender.

In definitiva, Emilia Perez sta consolidando il suo posto nella storia del cinema grazie al talento del suo cast e alla maestria di Jacques Audiard. Non resta che aspettare il debutto italiano della pellicola per poter apprezzare appieno questa straordinaria opera cinematografica. Per ulteriori aggiornamenti su Karla Sofía Gascón e sulle attività di UTA, continuate a seguirci.