Emilio Fede in Rsa: il video dove esprime la sua preferenza per Berlusconi suscita clamore e sconcerto

Il noto ex direttore del Tg4, Emilio Fede, oggi 93enne, è tornato al centro dell’attenzione grazie a un video girato all’interno di una Residenza Sanitaria Assistenziale (Rsa). Nel filmato, condiviso sui social dall’utente @Malignu_original, si possono vedere le immagini dell’uomo, il cui viso appare segnato dal tempo. Si tratta delle prime apparizioni pubbliche di Fede dopo un lungo periodo di assenza.





Durante la registrazione, l’infermiere che assiste Fede gli pone una provocatoria domanda: “Meglio Berlusconi o Meloni?”. Senza esitazione, Emilio risponde: “Non ci sono dubbi! Era meglio assolutamente Berlusconi. Ciao Presidente, ti voglio bene!”. Successivamente, il dipendente lo incita a ripetere una celebre frase di un fuori onda diventato un tormentone di Striscia la Notizia: “Che figura di me…”. Il video è poi diventato virale, attirando una miriade di commenti e reazioni.

Molti utenti hanno ironizzato sullo stato di salute dell’ex direttore, con commenti divertenti come “Sembra Tutankhamon”, ma ci sono stati anche numerosi appelli al rispetto per un anziano in difficoltà, nonostante il suo passato discutibile. Alcuni hanno dichiarato: “Bisogna avere rispetto per gli anziani, anche se un tempo erano su campi avversi. Bisogna rispettare la persona umana e le sue stagioni.” Il video, pubblicato il 27 luglio, ha riscosso amplio interesse dopo che Dagospia ha confermato il suo ricovero nella struttura.

Emilio Fede ha trascorso oltre un anno in una Rsa, e in tempi recenti era riapparso in televisione come ospite in una trasmissione locale. Quel breve momento in onda è seguito da un periodo di nuovo silenzio, accompagnato da voci su una salute deteriorata. È in quel frangente che Fede sarebbe entrato nella struttura attuale. Le sue apparizioni e le dichiarazioni continuano a suscitare discussioni, rivelando come la figura di Emilio Fede rimanga controversa e al centro dell’attenzione pubblica.