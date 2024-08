Emma parla della sua rinascita con Souvenir e di Maria De Filippi: “Nessuno mi conosce come lei”

Dopo un tour estivo di successo, Emma racconta la sua rinascita artistica e il profondo legame con Maria De Filippi, che conosce ogni sfumatura della sua vita.





Emma ha di recente concluso con entusiasmo il suo tour estivo, che si è chiuso il 10 agosto a Catania, presso il Parco Villa Bellini. La cantante, reduce da un periodo di riscatto iniziato nel 2023 con il brano Taxi sulla Luna, ha continuato il suo percorso di successo con il suo ultimo album Souvenir e la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Apnea. In un’intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha condiviso alcuni dettagli dei suoi ultimi 18 mesi.

La sua avventura musicale ha avuto una svolta significativa con l’uscita di Mezzo Mondo, che ha rappresentato “il momento in cui si è aperto il varco di luce.” Emma ha rivelato: “Mi ha ridato fiducia in me stessa, in questa scalata a mani nude che è il mondo della musica.” Questo è stato solo l’inizio: il suo album Souvenir ha raggiunto il traguardo del disco di platino e il percorso sembra destinato a proseguire. La cantante ha inoltre annunciato che, nei mesi finali del 2024, uscirà una seconda parte dell’album e che a novembre sono in programma concerti nei palazzetti.

La Chiave del Successo: Un Rapporto Intenso con il Pubblico

Il rinnovato ottimismo di Emma ha giocato un ruolo cruciale nel riconquistare il proprio pubblico. Il tour, iniziato il 13 giugno a Moncalieri e che l’ha vista esibirsi in 14 date, ha evidenziato il suo impegno nei confronti dei fan. La strategia di Emma? “Sono andata a prendermi le persone una a una. Sul palco non mi risparmio: a ogni tappa do il massimo, con la stessa energia della prima data. Chi paga un biglietto ha diritto al meglio, anche se ho 38 di febbre o se è dura perché tolgo tanto alla vita privata.”

Emma, nota per la sua autenticità, ha anche parlato apertamente delle sue esperienze con gli hater, citando le tre cose che più la infastidiscono: “La cattiveria gratuita, l’ignoranza e la cafonaggine.” Durante il tour estivo, ha affrontato pubblicamente il tema del bodyshaming durante un concerto ad Azzano Decimo, sottolineando: “Non mi importa di ciò che scrivono. Non sono arrivata a quasi 40 anni per farmi dire da quattro ignoranti come devo vestirmi. Vado orgogliosa del mio corpo, ha combattuto tante battaglie. Se voglio salire nuda su un palco, ho il diritto di farlo.”

Il Sostegno Incondizionato di Maria De Filippi

Nella parte finale dell’intervista, Emma si è soffermata sul rapporto speciale che la lega a Maria De Filippi. “Nessuno mi conosce come Maria. Non ho mai tagliato il cordone ombelicale con lei. Le invio sempre le mie nuove canzoni e chiedo i suoi consigli. Lei sa tutto di me, nel bene e nel male. Se dovesse raccontarmi, lo farebbe con una precisione micidiale.”

Recentemente, Emma è stata una delle giudici di un talent show di successo, dove ha rimproverato il concorrente Petit per il suo atteggiamento di gelosia tossica nei confronti della ballerina Marisol. Durante quell’occasione, ha anche eseguito dal vivo il suo singolo Apnea, recentemente certificato doppio disco di platino da FIMI.

In sintesi, la rinascita di Emma è un esempio di resilienza e coraggio in un mondo musicale spesso difficile, e il suo legame con Maria De Filippi rappresenta un pilastro fondamentale nel suo percorso artistico. Emma continua a dimostrare che la musica è un viaggio personale, ricco di sfide e trionfi, e che ogni tappa contribuisce a costruire la sua straordinaria storia.