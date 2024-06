Enrico Papi a Formentera si bacia con un’altra donna (che non è sua moglie): chi è Claudia Motta, l’ex Miss che ha 35 anni in meno rispetto a lui

Le recenti foto pubblicate da Chi sembrano confermare la fine del matrimonio tra Enrico Papi e Raffaella Schifino, con il conduttore che sembra aver trovato un nuovo amore in Claudia Motta.





È davvero finita tra Enrico Papi e sua moglie Raffaella Schifino? Le immagini pubblicate dal settimanale Chi sembrano suggerire una risposta affermativa. Solo un anno fa, la coppia festeggiava i 25 anni di matrimonio, un legame che Papi aveva descritto come “un amore controcorrente”. Tuttavia, a Formentera, il conduttore televisivo è stato paparazzato in atteggiamenti affettuosi con Claudia Motta, una modella di 35 anni più giovane.

Chi è Claudia Motta

Enrico Papi è un assiduo frequentatore delle Baleari, dove ogni anno trascorreva le vacanze con la moglie. Ora, però, in quella casa c’è un’altra persona: Claudia Motta. Romana, vincitrice del titolo Miss Mondo Italia 2021, Claudia ha diverse esperienze televisive all’attivo. Ha debuttato come “angelo” nel programma Tiki Taka accanto a Piero Chiambretti, partecipato al docu-reality Donnavventura e, più recentemente, all’Isola dei Famosi. Durante quest’ultimo programma, un brutto infortunio sugli scogli l’ha costretta a tornare in Italia dopo solo 15 giorni. Poco dopo il suo rientro, ha conosciuto Enrico Papi. Le cronache raccontano che poco dopo il suo ritorno si era lasciata con lo chef Simone Rugiati, che non ha preso bene la fine della loro relazione.

Il Rapporto con Raffaella Schifino

Riguardo alla sua relazione con la moglie Raffaella, con cui ha due figli, Rebecca di 24 anni e Iacopo di 16, Enrico Papi aveva dichiarato a Chi: «La fedeltà appartiene allo spirito, non al corpo. L’essere umano non è nato per essere monogamo. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire». E ancora: «Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall’entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro».

Queste parole, alla luce delle recenti foto, sembrano quasi anticipare un tradimento. Papi aveva aggiunto: «Raffaella non mi perdona la mia libertà! Sono attratto dal bello e si indispettisce se mi scappa un commento. Se la tradissi io? È una donna troppo intelligente e sa dare le giuste priorità». Ora, con le immagini di Chi che lo ritraggono con Claudia Motta, viene da chiedersi cosa penserà Raffaella vedendo suo marito in questa nuova situazione.

La fine del matrimonio tra Enrico Papi e Raffaella Schifino sembra ormai certa, e il conduttore sembra pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua vita con Claudia Motta. Resta da vedere come questa vicenda evolverà e quali saranno le reazioni dei protagonisti coinvolti.