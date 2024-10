Enzo Paolo Turchi al GF, polemica con Carmen Russo: “Non sono un fallito come mi dipingi”

Enzo Paolo Turchi ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a pensare di lasciare la Casa del Grande Fratello durante la puntata del 7 ottobre. Il suo piano è stato interrotto dall’arrivo a sorpresa della moglie Carmen Russo, che ha potuto rimanere nella Casa per qualche giorno. Dopo la diretta, Enzo Paolo ha condiviso le sue preoccupazioni: teme che Carmen non sia più innamorata di lui e che stia usando il reality per allontanarlo.





Le paure di Enzo Paolo Turchi

“La mia paura è di non starti più bene”, ha detto Enzo Paolo, visibilmente dispiaciuto. Carmen lo ha rassicurato con un bacio e alcune parole confortanti: “Hai sempre detto di non essere l’uomo giusto. Ma sei tu a pensarla così, quando avrei dovuto farlo io. Devi trovare qualcosa di positivo in te stesso”.

“Per gli altri sono quello che non ha mai fatto nulla di buono”, ha detto l’uomo in lacrime, spingendo la moglie a elencargli le sue qualità, che lei ritiene inestimabili: “Sei un grande coreografo, un maestro, chi parla di te lo fa sempre positivamente. Io stessa, quando ero giovane, hai creduto in me con la danza e sono riuscita.

La tua generosità e professionalità sono eccezionali. Sei un grande uomo. Non dovresti pensare a questi problemi passati: non esistono più. Ne hai parlato qui e ti hanno capito, sei un vincente. Non puoi pensare di non esserlo. Sei incredibile: un buon marito, un buon padre, un buon uomo. La gente ti segue e ti vuole bene, ma devi prima credere in te stesso. Hai delle prove”. “Quali prove?”, ha chiesto l’uomo. “Sono io”, ha risposto Carmen, “Ho chiesto al GF di poterti incontrare e parlare perché avevi bisogno di sentire la verità”.

Enzo Paolo Turchi potrebbe ancora lasciare il GF

La decisione di Enzo Paolo Turchi di rimanere nella Casa del GF è solo temporanea. Il ballerino e coreografo potrebbe decidere di abbandonare il gioco in qualsiasi momento e dovrà comunicare alla produzione se vuole continuare a vivere questa esperienza da concorrente o tornare a casa sua e alla figlia Maria, avuta con Carmen Russo.