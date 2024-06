Eros Ramazzotti ignorato dalla ragazza urla (dal palco): “Dannazione”. Il video

Il cantante Eros Ramazzotti e la sua compagna Dalila Gelsomino si sono divertiti durante un concerto, dimostrando il loro legame forte e scherzoso di fronte al pubblico.





Dalila Gelsomino ha condiviso un video nelle sue storie Instagram in cui Eros Ramazzotti si esibisce sul palco durante il Battito Infinito world tour. La clip è stata definita da Dalila come “il video più bello” del tour, mostrando il suo fidanzato in tutta la sua autenticità.

Durante la performance, Ramazzotti si è voltato verso Dalila cercando il suo sguardo, ma lei era concentrata sul suo smartphone. Per attirare la sua attenzione, Eros ha esclamato una parola colorita al microfono, facendo sì che Dalila alzasse lo sguardo e si rendesse conto che lui la stava guardando di fronte a migliaia di fan.

Questo momento, seppur comico, ha anche evidenziato il legame forte e stabile tra i due. La loro capacità di scherzare durante un concerto testimonia la complicità e la vicinanza che li caratterizza.

Il video è diventato virale sui social media, suscitando reazioni positive dai fan che hanno apprezzato la genuinità della coppia sul palco. La loro capacità di condividere momenti intimi e divertenti anche di fronte a un pubblico numeroso ha reso il momento ancora più speciale per i presenti.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino continuano a dimostrare che la loro relazione è basata su una forte connessione e una grande complicità, permettendo loro di essere se stessi anche nei momenti più pubblici della loro vita.