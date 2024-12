Esattamente cosa è successo all’uomo che è stato inghiottito vivo da una balena

La sua imbarcazione, la “Ja’n J”, si trovava al largo di Herring Cove Beach, circondata da una flotta di barche che pescavano spigole. La temperatura dell’acqua era un mite 15,5°C e la visibilità di circa 6 metri.





I sub professionisti autorizzati alla pesca di aragoste letteralmente raccolgono i crostacei dal fondale sabbioso. Mentre Packard, 56 anni, si immergeva venerdì mattina, vide banchi di latterini e spigole nuotare intorno.

La catena alimentare dell’oceano era in piena evidenza, ma a circa 3 metri dal fondo Packard improvvisamente capì cosa significasse veramente far parte di quella catena.

In un evento quasi biblico, Packard fu inghiottito intero da una megattera.

“All’improvviso, ho sentito questa enorme spinta e un attimo dopo era tutto completamente buio,” ha ricordato Packard venerdì pomeriggio dopo essere stato dimesso dall’ospedale Cape Cod di Hyannis.

“Potevo percepire che mi stavo muovendo e sentivo la balena stringermi con i muscoli della bocca,” ha detto.

Inizialmente, Packard pensò di essere dentro un grande squalo bianco, ma non riusciva a sentire denti e non aveva ferite evidenti. Capì rapidamente di essere stato inghiottito da una balena.

“Ero completamente dentro; era tutto completamente buio,” ha raccontato Packard. “Ho pensato tra me e me: ‘non c’è modo di uscire da qui. È finita, sono morto.’ Tutto ciò a cui riuscivo a pensare erano i miei figli – hanno 12 e 15 anni.”

Equipaggiato con l’attrezzatura subacquea, lottò e la balena iniziò a scuotere la testa, facendo capire a Packard che non le piaceva. Stimò di essere rimasto nella balena per 30-40 secondi prima che finalmente emergesse.

“Ho visto la luce, e ha iniziato a girare la testa da un lato all’altro, e un attimo dopo mi sono ritrovato fuori (in acqua),” ha detto Packard, che vive a Wellfleet.

La sorella di Packard, Cynthia, ha parlato con il membro dell’equipaggio Josiah Mayo, che le ha riferito alcuni dettagli. Packard ha detto che Mayo ha visto la balena emergere in superficie, e inizialmente pensava fosse un grande squalo bianco.

“C’era tutta questa agitazione in superficie,” ha detto Packard che Mayo le ha raccontato. Poi la balena ha risputato suo fratello in mare. Mayo lo ha recuperato, ha chiamato via radio la costa e si è diretto a tutta velocità verso il molo di Provincetown. Un’ambulanza dei Vigili del Fuoco di Provincetown lo ha portato al Cape Cod Hospital.

“Grazie a Dio non era uno squalo bianco. Li vede continuamente là fuori,” ha detto Cynthia Packard. “Deve aver pensato che fosse finita.”