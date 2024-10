Escursionista smarrito da 15 giorni sul monte Rosa: ritrovato il cane, indizi portano verso una grotta

Cristoph Menacher, un uomo di 58 anni di nazionalità tedesca, è stato segnalato come disperso da 15 giorni nella zona di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. L’escursionista, appassionato di montagna e con una casa in Italia, era in compagnia del suo cane quando si è allontanato il 20 settembre scorso.





Secondo alcune testimonianze, Menacher avrebbe voluto raggiungere la Capanna Marinelli, bivacco a quota 3.036 metri sulla parete est del monte Rosa. Dopo che i familiari hanno dato l’allarme, le ricerche dell’uomo sono scattate solo alcuni giorni dopo. La novità delle ultime ore è che il cane con cui Menacher era uscito per l’escursione è stato ritrovato vivo.

L’animale è stato individuato dai tecnici del soccorso alpino valdostano durante un sorvolo con un elicottero dotato dell’apparecchiatura ‘Recco’, che è in grado di trovare segnali di eventuali apparecchiature elettroniche. Apparso spaventato, il cane è stato nutrito ma non si lascia avvicinare. Sarà necessario addormentarlo per recuperarlo e riportarlo a valle, dopodiché si batterà la zona alla ricerca del suo padrone.

I soccorritori ritengono che il 58enne possa essere caduto in un dirupo, partendo dalle tracce lasciate dalle zampe del cane nella neve. Nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa dell’escursionista era stata trovata la sua auto, parcheggiata in paese, sulla piazza in località Pecetto. Dopo il ritrovamento del cane, la speranza ora è che nella stessa zona si possa trovare anche l’alpinista tedesco.

I familiari avevano fatto denuncia per persona scomparsa, ma senza attivare il protocollo che include la ricerca in montagna. Le ricerche sono state avviate solo successivamente. Il cane ritrovato vivo potrebbe essere un segnale positivo per la continuazione delle ricerche.

Le autorità stanno concentrando gli sforzi nella zona di Macugnaga, con l’ausilio del soccorso alpino e di apparecchiature specializzate per individuare eventuali segnali elettronici. La speranza di ritrovare Cristoph Menacher è ancora viva, e le ricerche proseguono con determinazione.

La scomparsa di Cristoph Menacher ha destato preoccupazione nella comunità locale e tra gli appassionati di escursionismo. La solidarietà e il supporto per le ricerche sono stati evidenti, con numerosi volontari che si sono offerti di partecipare alle operazioni di ricerca.

La famiglia di Menacher è in attesa di notizie e spera in un esito positivo delle ricerche. L’incertezza legata alla scomparsa di un caro è un’esperienza difficile da affrontare, e l’auspicio è che presto ci sia una svolta positiva in questa vicenda.