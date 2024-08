Esplosione in un trullo a Cisternino: grave una donna, morto un uomo rimasto intrappolato sotto le macerie

Un tragico evento si è verificato questa mattina, riportando in primo piano i rischi legati alle esplosioni domestiche, con una vittima e una ferita in gravi condizioni.





Cisternino, 11 Agosto 2024 — Nella mattinata di oggi si è consumata una tragedia nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi, dove un’esplosione all’interno di un trullo ha causato la morte di un uomo e il ferimento grave di una donna. L’evento si è verificato attorno alle 8:25 e, secondo le prime informazioni trapelate, l’esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi, che hanno avviato un’operazione di soccorso complessa e urgenti ricerche. Quando i soccorritori hanno estratto l’uomo dalle macerie, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvarlo, poiché era già deceduto. Le operazioni si sono concentrate subito su una donna, di 53 anni, che è stata trovata ferita. Le sue condizioni sono considerate critiche e è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Il drammatico intervento dei soccorsi

La scena dell’esplosione ha mostrato un trullo, caratteristica struttura in pietra tipica della Puglia, ridotto in macerie. I vigili del fuoco, oltre a cercare di salvare vite umane, hanno avuto il compito di mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori crolli. Quattro persone si trovavano nell’edificio al momento dell’esplosione: mentre l’uomo, che aveva circa 55 anni e sarebbe il marito della donna ferita, è rimasto intrappolato, le altre due persone sono state fortunate e sono rimaste illese, essendo distanti dall’epicentro dell’evento.

In un post pubblicato su X, i vigili del fuoco hanno comunicato la situazione: “Stiamo intervenendo per il crollo di un trullo a Cisternino, a causa di un’esplosione, probabilmente per una fuga di gas. Soccorsa una donna ferita, in corso ricerche di un possibile disperso.” L’ipotesi della fuga di gas è al momento la più credibile e le autorità competenti stanno indagando per rafforzare questa teoria.

Le conseguenze dell’esplosione

Le immagini mostrano il trullo distrutto e visibilmente compromesso, con danni ingenti e alcuni segmenti completamente ridotti in macerie. L’intervento dei soccorritori si è protratto per diverse ore, in un clima di grande tensione e apprensione per le sorti delle persone coinvolte. La comunità di Cisternino è sotto shock, colpita da un evento così violento e inaspettato che ha portato via una vita e ha lasciato molte domande riguardo il futuro di una donna in condizioni molto serie.

L’attenzione ora si sposta su di lei, con la speranza che riesca a superare questo momento tragico e la necessità di chiarire i dettagli di quanto accaduto. Rimane alto il cordoglio e la solidarietà da parte della comunità, ma anche la necessità di riflessioni più profonde sulla sicurezza domestica e sulle misure preventive rispetto alle fughe di gas, che possono rivelarsi estremamente pericolose.