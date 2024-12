Espulsione in arrivo al Grande Fratello: la Casa travolta dalle polemiche. Un concorrente lascerà il reality per gravi episodi

C’è grande attesa per la puntata di questa sera del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini e trasmessa in prima serata su Canale 5. Oltre all’esito del televoto, che decreterà quale tra i nominati Federica Petagna, Luca Giglioli, Stefano Tediosi e Javier Martinez dovrà abbandonare la Casa, il programma promette un clamoroso colpo di scena. Si parla, infatti, di una possibile espulsione decisa direttamente dalla produzione del reality.





Le tensioni all’interno della Casa sono alle stelle dopo una serie di scontri accesi, culminati durante la cena del Ringraziamento. L’episodio più controverso ha coinvolto Shaila Gatta ed Helena Prestes, ma non è stato l’unico momento critico della settimana. Le dinamiche tra i concorrenti hanno portato a episodi che molti spettatori hanno definito “oltre i limiti consentiti”. Il pubblico, attraverso i social, ha chiesto a gran voce provvedimenti immediati, invocando l’eliminazione di alcuni partecipanti ritenuti responsabili di comportamenti inaccettabili.

A confermare che stasera potrebbe esserci un’espulsione è stato l’influencer Biagio D’Anelli, noto per le sue anticipazioni sui retroscena del reality. Attraverso un post sui social, D’Anelli ha dichiarato: “Fermi tutti. Ho appena origliato un audio in cui un addetto ai lavori dichiara che domani (lunedì 2 dicembre) ci sarà un’espulsione dalla Casa. Un o una concorrente verrà scaraventato fuori, finalmente. Dopo una settimana di bullismo nei confronti di una ragazza (Helena) e di messaggi vergognosi, è arrivato il giorno della verità”.

Le parole di D’Anelli hanno scatenato un’ondata di ipotesi sul concorrente che potrebbe essere costretto a lasciare il gioco. Tra i nomi più citati, quello di Luca Giglioli, accusato di aver rivolto frasi particolarmente dure nei confronti di Helena Prestes. Durante una discussione, Luca avrebbe pronunciato espressioni che hanno sollevato indignazione, tra cui: “Non mi interessa se non sta bene, va fuori e si fa curare. Non la voglio qui”. E ancora: “La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere”.

Un’altra ipotesi riguarda Shaila Gatta, ex velina e coinquilina molto discussa, accusata di aver fatto affermazioni offensive sulla cultura di Helena Prestes. In una delle sue uscite, Shaila avrebbe detto: “Se hai un problema, vai dallo psicologo. Che cultura avete in Brasile?”. Parole che hanno scatenato critiche pesanti da parte degli spettatori, che sui social chiedono provvedimenti nei suoi confronti.

La puntata di questa sera si preannuncia quindi ricca di colpi di scena, con l’espulsione che potrebbe rappresentare un punto di svolta sia per i concorrenti sia per il programma stesso. Questo tipo di provvedimenti non è una novità per il Grande Fratello, che in passato ha già preso decisioni simili per tutelare il clima del gioco e rispondere alle polemiche del pubblico.

Oltre alla questione dell’espulsione, l’attenzione è puntata anche sull’esito del televoto. Secondo i sondaggi, Javier Martinez sembra essere il favorito del pubblico, con una percentuale di voti che supera quella degli altri nominati. Federica Petagna, invece, rischia di essere la prossima a lasciare la Casa, essendo tra i concorrenti meno apprezzati di questa settimana. Luca Giglioli e Stefano Tediosi rimangono in bilico, con il pubblico che sembra dividersi sulle loro performance.