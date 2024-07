Estate d’amore per Alberto Matano: le rare immagini con il suo marito

Il celebre conduttore televisivo Alberto Matano e suo marito Riccardo Mannino si concedono una meritata pausa estiva sull’isola di Pantelleria. Dopo il successo de La vita in diretta, la coppia si gode un periodo di relax lontano dai riflettori e dalla frenesia quotidiana.





Ogni anno, a inizio luglio, i due trascorrono del tempo in un lussuoso resort di amici sull’isola, lontani dalla mondanità e dagli sguardi curiosi. Quest’anno, celebrano anche il secondo anniversario di matrimonio, dedicandosi completamente l’uno all’altro.

Mentre Matano si concede una pausa dalla televisione, non smette di lavorare al suo prossimo libro, un romanzo d’amore che vedrà la luce nei prossimi mesi. Durante le vacanze, il conduttore si ritaglia del tempo per scrivere, mentre il marito lo supporta con consigli e sostegno.

La coppia intende godersi appieno queste settimane di relax prima di tornare ai rispettivi impegni lavorativi. L’amore e la complicità tra i due sono evidenti, e non può non essere fonte di ispirazione per il romanzo che Matano sta scrivendo.

La bellezza di Pantelleria e l’atmosfera rilassata dell’isola offrono il contesto perfetto per ricaricare le energie e dedicarsi l’un l’altro. La coppia sembra vivere un momento di serenità e felicità, lontana dal trambusto della vita quotidiana.