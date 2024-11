Ex concorrente del Grande Fratello, in ospedale dopo un grave incidente domestico: “Ho rischiato la morte”

Momenti di paura per Francesca De André, ex gieffina, che racconta sui social l’incidente che avrebbe potuto costarle la vita dopo aver ingerito per errore del detersivo.





Francesca De André, ex concorrente del Grande Fratello e nipote del celebre cantautore Fabrizio De André, ha condiviso sui social un episodio scioccante che le è accaduto recentemente. In una storia pubblicata su Instagram, Francesca ha rivelato di aver accidentalmente bevuto del detersivo, scambiandolo per uno yogurt. Dopo essersi accorta dell’errore, la giovane ha subito un forte malessere ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno dovuto intervenire tempestivamente.

Nel suo post, Francesca ha raccontato i drammatici momenti vissuti e ha espresso la sua preoccupazione per le conseguenze dell’ingestione del prodotto chimico: “A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt. Ho rischiato la morte oggi. E forse anche chi si è preoccupato per me quando mi ha vista e sentita stare male e urlare per il dolore delle corrosioni interne ed essere costretta a correre in ospedale”.

I rischi per la salute

Nel suo messaggio, Francesca ha spiegato che il detersivo ingerito ha provocato danni potenzialmente letali: “Il detersivo ha rischiato di perforarmi fegato, appendice, stomaco, intestino. Per non parlare degli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi”. Questo tipo di incidente domestico, che purtroppo può capitare anche ad altri, ha spinto l’ex gieffina a lanciare un avvertimento, soprattutto per chi ha bambini o animali in casa: “State attenti… è un attimo”.

L’episodio si inserisce in un periodo già complesso per Francesca, che negli ultimi anni ha affrontato gravi difficoltà di salute e situazioni personali difficili. Lo scorso settembre, la giovane era stata sottoposta a un intervento chirurgico urgente per la rimozione di alcune masse rilevate durante un controllo ecografico. Inoltre, Francesca ha vissuto un’esperienza traumatica a causa delle violenze subite dal suo ex compagno, che è stato condannato per maltrattamenti dopo un lungo processo. Nonostante la sentenza, Francesca ha espresso pubblicamente la propria insoddisfazione per quella che ha considerato una pena troppo lieve.

L’appello sui social per una maggiore attenzione

Francesca ha voluto condividere pubblicamente il suo incidente per sensibilizzare le persone sull’importanza di prestare attenzione alla sicurezza domestica. La sua storia è un avvertimento sui pericoli di incidenti domestici come l’ingestione accidentale di sostanze tossiche, un problema che può riguardare chiunque. Con il suo messaggio, Francesca ha voluto far riflettere i suoi follower sull’importanza di mantenere lontano dalla portata di tutti, e soprattutto di bambini e animali, prodotti chimici e potenzialmente dannosi.