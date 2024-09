Fano, tragedia in classe: studente di 14 anni muore dopo aver chiesto di andare in bagno

Un giovane di 14 anni ha perso la vita questa mattina a Fano, colpito da un malore improvviso durante le ore di lezione. La comunità è sotto shock per la tragedia.





Questa mattina, un ragazzo di 14 anni ha tragicamente perso la vita a Fano, mentre si trovava nella sua classe all’istituto superiore Olivetti. Poco dopo l’inizio delle lezioni, il giovane ha chiesto il permesso agli insegnanti per andare in bagno, un gesto che, a quel punto, sembrava del tutto normale. Tuttavia, mentre tentava di allontanarsi, il ragazzo ha accusato un malore improvviso, accasciandosi a terra.

I suoi compagni di classe e i docenti, colti di sorpresa, hanno immediatamente cercato di prestare soccorso al giovane, ma ogni aiuto sembrava affannoso e incerto. La situazione è apparsa subito critica. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il 14enne utilizzando anche un defibrillatore. In un momento di grande tensione, il ragazzo è stato spostato nel cortile della scuola, dove il medico ha eseguito manovre di rianimazione per un tempo prolungato.

Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato inutile. I medici hanno dovuto, con grande tristezza, constatare il decesso del giovane, un momento devastante che ha colpito profondamente tutti presenti, inclusi i genitori del ragazzo, giunti sul posto dopo aver ricevuto la drammatica notizia.

Il dolore della comunità

La notizia della morte del giovane ha scosso l’intera comunità di Fano. Molti compagni del ragazzo, visibilmente turbati dall’accaduto, hanno scelto di tornare a casa con i genitori, disertando il resto delle lezioni. Anche gli insegnanti, coinvolti nella difficile situazione, hanno mostrato grande emozione, provando a prestare soccorso e ad affrontare l’improvviso dramma.

L’amministrazione locale ha mostrato un forte impegno nel sostenere la famiglia del ragazzo. Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha espresso la sua vicinanza, affermando che si tratta di “una giornata di grande dolore per la comunità”. Ha aggiunto, in un messaggio di commozione, che il ragazzo era il figlio di una dipendente comunale, ribadendo la tragedia che ha colpito non solo la famiglia, ma l’intero territorio.

Secondo le informazioni emerse, il ragazzo soffriva di patologie cardiache congenite conosciute da circa tre anni, per le quali era seguìto da cure specifiche. La notizia ha portato a riflessioni più ampie riguardo la salute pubblica e l’importanza di una corretta gestione delle condizioni di salute nei giovani, soprattutto in un contesto scolastico.

Non è stata disposta alcuna autopsia sul corpo del ragazzo e la salma è stata consegnata ai familiari per i funerali. Il lutto ha lasciato un segno indelebile nell’animo di tutti coloro che lo conoscevano, ricordando l’importanza della solidarietà e del supporto reciproco in momenti così drammatici e inaspettati. La comunità di Fano si stringe attorno alla famiglia del giovane, augurandole di trovare conforto in questo momento di profonde sofferenza.