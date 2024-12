Fedez dopo Sarà Sanremo: “Ero triste per problemi personali. Ora sto bene, ho lasciato gli psicofarmaci”

In una recente diretta Instagram, Fedez ha deciso di rompere il silenzio in merito alle numerose speculazioni emerse dopo la sua apparizione a “Sarà Sanremo”. Mercoledì scorso, il rapper era salito sul palco accanto a Carlo Conti per annunciare il titolo della canzone con cui parteciperà al Festival di Sanremo 2025. Tuttavia, molti spettatori avevano notato un atteggiamento che è stato descritto come “confuso” e “spento”. Le immagini hanno suscitato preoccupazione tra i fan e generato dibattiti sui social.





Durante la diretta, Fedez ha voluto rassicurare il suo pubblico, spiegando che non c’è nulla di cui preoccuparsi. “Non ho emorragie interne da un po’, sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sto bene. Fantamorto? Non ti temo”, ha dichiarato con tono ironico, facendo riferimento alle voci circolate sul suo stato di salute. Ha poi aggiunto: “Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perché tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste”.

Il rapper ha ammesso di aver attraversato un periodo complicato a livello personale, ma ha sottolineato che ciò non ha influito sulla sua salute fisica. “Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po’ giù. Ma ero tranquillo. Non so perché ero strano”, ha spiegato. Ha poi aggiunto: “La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti”. Con queste parole, Fedez ha voluto evidenziare la sua determinazione a superare le difficoltà.

Le immagini di Fedez sul palco accanto a Carlo Conti avevano fatto molto discutere, con alcuni che avevano ipotizzato che il rapper potesse essere in difficoltà o sotto stress. Tuttavia, lui stesso ha respinto queste interpretazioni: “Mi sono rivisto, non mi sembravo triste. Mi sono sembrato tranquillo e rilassato”. La sua apparizione a “Sarà Sanremo” aveva lo scopo di annunciare il titolo della canzone che porterà al Festival del 2025, ma l’attenzione si è rapidamente spostata sul suo comportamento.

Nel corso della diretta, Fedez ha anche affrontato un tema delicato: l’uso di psicofarmaci. Rispondendo alla domanda di un fan che gli chiedeva se ne facesse ancora uso per combattere la depressione, il rapper ha chiarito: “Ho smesso con gli psicofarmaci, con qualsiasi cosa che mi avvelenava. Ci sono persone a cui sono utili, ma con gli psicofarmaci ho smesso, non mi hanno dato niente di buono”. Questa dichiarazione ha offerto uno sguardo sulla sua scelta personale di affrontare le sfide della vita senza ricorrere a farmaci.

La decisione di abbandonare gli psicofarmaci è arrivata dopo un periodo difficile per il rapper, che negli ultimi mesi aveva già condiviso con i suoi follower alcuni dettagli sulla sua battaglia contro problemi di salute e momenti di crisi personale. La sua scelta è stata accolta con rispetto da molti fan, anche se Fedez ha sottolineato che ogni persona deve trovare il proprio percorso: “Ci sono persone a cui sono utili”, ha detto.

Le parole del rapper sembrano aver tranquillizzato molti dei suoi seguaci, preoccupati per le sue condizioni. La diretta Instagram è stata anche un’occasione per Fedez di ringraziare chi lo sostiene e per ribadire la sua determinazione a guardare avanti nonostante le difficoltà. “Bisogna andare avanti”, ha ripetuto più volte durante l’intervento.

Il Festival di Sanremo 2025 rappresenta un’importante opportunità per Fedez, che tornerà sul palco dell’Ariston con una nuova canzone. Nonostante le recenti speculazioni, il rapper ha dimostrato di essere pronto ad affrontare questa nuova sfida artistica con energia e determinazione. La sua partecipazione è già molto attesa dai fan e dagli appassionati del Festival.

Questa non è la prima volta che Fedez si trova al centro dell’attenzione mediatica per questioni personali o professionali. Negli ultimi anni, il rapper milanese è diventato una delle figure più seguite e discusse del panorama musicale italiano, grazie anche alla sua presenza sui social media e alla sua capacità di affrontare temi importanti con sincerità e trasparenza.

Le dichiarazioni rilasciate durante la diretta Instagram rappresentano un ulteriore esempio della volontà di Fedez di condividere apertamente le sue esperienze con il pubblico. La sua sincerità è stata spesso apprezzata dai fan, che vedono in lui una figura autentica e capace di affrontare le difficoltà della vita con coraggio.