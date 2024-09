Fedez riceve una multa in Sardegna, il post sui social: “Piccolo ricordo di questa vacanza. Sono indignato”

Il noto rapper italiano Fedez, in vacanza in Sardegna con la famiglia e l’assistente personale Eleonora Sesana, commenta con ironia la multa ricevuta per un parcheggio irregolare.

Durante le sue vacanze estive in Sardegna, Fedez ha condiviso con i suoi follower su Instagram un episodio curioso che lo ha visto protagonista. Il rapper, in compagnia dei suoi genitori e della sua assistente personale Eleonora Sesana, ha raccontato di aver ricevuto una multa di 60 euro per aver parcheggiato un quad cabinato sul marciapiede nel comune di Arzachena. “Piccolo ricordo di questa vacanza: multa del Ferrarino”, ha commentato Fedez con il suo tipico tono ironico. Ha poi aggiunto: “Posso indignarmi? Questo parcheggio è perfetto”. Nel video, si sente anche la voce della madre Tatiana che scherzosamente precisa: “È il parcheggio del papà”. In un altro video, Fedez appare alla guida del quad, mentre sua madre lo esorta a rallentare, sottolineando la fiducia che ripone nella sua guida. A corredo delle immagini, il rapper ha scritto un commento sarcastico: “Che bello viaggiare con la propria madre a bordo che si fida ciecamente della tua guida”.





L’estate di Fedez

Quest’estate, Fedez ha deciso di trascorrere momenti di relax e divertimento con la sua famiglia. Insieme ai suoi genitori, Tatiana e Franco, e ai suoi figli Leone e Vittoria, ha vissuto giornate all’insegna della spensieratezza. Prima che i bambini tornassero dalla madre, Chiara Ferragni, Fedez ha condiviso su Instagram una serie di foto che immortalano i momenti trascorsi insieme. In una delle storie, una frase pronunciata dalla piccola Vittoria ha attirato l’attenzione dei fan: “Quanto bene vuoi al tuo fratellone?” ha chiesto Fedez alla figlia, che ha risposto: “Tantissimo. Perché non è bello stare arrabbiati, è bello stare felici”. Alcuni hanno letto in queste parole un messaggio sottile rivolto alla sua ex moglie. L’estate di Fedez si è così trasformata in un viaggio di emozioni e riflessioni, tra momenti di leggerezza e attimi di intimità familiare.