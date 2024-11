Fermati i Treni della Circumvesuviana: Oggi 1 Novembre, Un Giorno di Stop Totale!

Fermi i treni della Circumvesuviana per problemi al materiale rotabile. Capasso (Assoutenti): “Disservizi vergognosi”.

Questa mattina, venerdì 1 novembre 2024, la circolazione dei treni della Circumvesuviana è stata sospesa temporaneamente, lasciando a piedi migliaia di turisti e pendolari. Le cause del fermo sono state attribuite a “problemi al materiale rotabile”, con particolare riferimento alla scadenza degli estintori a bordo dei treni. Secondo quanto comunicato ai passeggeri nelle stazioni, i problemi sono stati di natura tecnica e progettuale.





Assoutenti: “Situazione vergognosa”

Roberto Capasso, rappresentante di Assoutenti Campania, ha commentato con fermezza la situazione:

“È inaccettabile che un’azienda storica come l’Eav arrivi al 1° novembre, giorno festivo di Ognissanti, senza aver garantito il servizio ai pendolari, per il mancato rinnovo degli estintori, l’assenza di materiale rotabile o per la carenza di personale. Questo significa creare disagi inaccettabili, e faremo presente la questione all’autorità di regolazione dei trasporti affinché situazioni del genere non si ripetano più.”

Questi eventi sollevano interrogativi circa la gestione operativa della Circumvesuviana, soprattutto a fronte di un periodo di alta affluenza turistica e della necessità di garantire un servizio adeguato per i pendolari, che fanno affidamento sulla rete di trasporti per le loro esigenze quotidiane.

Il blocco dei treni rappresenta non solo un disagio immediato, ma solleva anche questioni più ampie riguardo la pianificazione e le misure preventive necessarie per evitare che tali problemi si presentino in futuro. Il messaggio ai passeggeri è chiaro: è importante assicurarsi che le infrastrutture siano mantenute in condizioni ottimali e che il personale sia adeguadamente formato e disponibile.

Le autorità competenti dovranno ora affrontare queste criticità con urgenza, affinché non si verifichino ulteriori interruzioni di servizio, e garantire un miglioramento concreto della qualità del trasporto pubblico a Napoli. Gli utenti del trasporto pubblico meritano risposte e azioni da parte delle istituzioni affinché tali episodi non diventino una prassi.