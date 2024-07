Ferrari ibrida da 320mila euro prende fuoco: il bolide da 830 cavalli completamente rovinato

Una Ferrari 296 GTS dal valore di oltre 320.000 euro è andata completamente distrutta da un violento incendio scoppiato sulla rampa Rizzardi a Mestre, alle porte di Venezia. Per fortuna, il conducente della supercar ibrida è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava guidando la sua Ferrari verso le Dolomiti, dove avrebbe dovuto partecipare a una manifestazione sportiva, quando ha notato qualcosa che non andava nella sua auto. Si è immediatamente fermato, ma nel frattempo le fiamme avevano già avvolto l’intera vettura, distruggendola completamente.





I numeri sugli incendi di auto elettriche, ibride e termiche

Nonostante l’immagine di pericolo che spesso circonda le auto elettriche, i dati dimostrano che in realtà sono le auto ibride a essere più a rischio di incendi. Uno studio di AutoinsuranceEZ ha infatti rilevato che nel 2020 il rapporto di incendi per le auto ibride era più che doppio rispetto a quello delle auto termiche, mentre le auto elettriche pure sembrano essere le più sicure sotto questo punto di vista.

Come spiega il professor Federico Bella, ordinario del Politecnico di Torino e massimo esperto di tecnologie legate alle batterie in Italia, “i dati delle assicurazioni nei paesi scandinavi o negli Stati Uniti d’America indicano un rapporto di uno a cinquanta tra i roghi dei veicoli elettrici e termici“. Quindi, il luogo comune secondo cui le auto elettriche vanno più spesso a fuoco è in realtà del tutto infondato.